انستیتو پاستور ایران روی جلد معتبرترین نشریه پزشکی
به گزارش تابناک به نقل از وبدا، نشریه بینالمللی و معتبر «لنست» در شماره اخیر خود با انتشار یک مقاله (Correspondence)، به پیامدهای ناشی از آسیبدیدگی انستیتو پاستور ایران پرداخته است. نویسندگان این مقاله با عنوان «آسیب به انستیتو پاستور ایران، امنیت سلامت منطقه را تهدید میکند»، تأکید کردهاند که تضعیف این نهاد نه تنها یک بحران ملی، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت بهداشتی کل منطقه است.
در این گزارش آمده است که انستیتو پاستور ایران با سابقهای ۱۰۶ ساله، به عنوان ستون اصلی پایش بیماریهای عفونی و تولید واکسن در کشور شناخته میشود. سازمان جهانی بهداشت (WHO) نیز تأیید کرده است که به دنبال حملات اخیر، این انستیتو عملاً توانایی ارائه خدمات حیاتی خود را از دست داده و از چرخه عملیاتی خارج شده است.
تخریب آزمایشگاههای مرجع و تشدید فشارهای تحریمی
نویسندگان این مقاله که جمعی از پژوهشگران برجسته دانشگاههای بلژیک، نیوزلند و آزمایشگاههای اپیدمیولوژی هستند، تصریح کردهاند: «اگرچه خوشبختانه این حادثه آسیب جسمی برای کارکنان در پی نداشته، اما آزمایشگاههای مرجع حیاتی از جمله مراکز پایش ژنومی، هاری، ایدز، هپاتیت و بیماریهای منتقله از ناقلین بهطور کامل از بین رفتهاند.»
در بخش دیگری از این گزارش به تاثیرات انباشته تحریمها اشاره شده که پیش از این نیز دسترسی به تجهیزات پایش ژنومی را در دوران همهگیری کووید-۱۹ محدود کرده بود. اکنون با تخریب فیزیکی این مراکز، احتمال از دست رفتن زیرساختهای کلیدی نهادی که مسئولیت تشخیص و کنترل بیماریهایی نظیر سل، وبا، سرخک و سارس-کوو-۲ را بر عهده داشت، به شدت افزایش یافته است.
درخواست فوری از جامعه جهانی
مقاله لنست در پایان با هشدار نسبت به ناتوانی در واکنش به شیوعهای فصلی و منطقهای بیماریها به دلیل از دست رفتن این زیرساختها، از جامعه جهانی سلامت درخواست کرده است تا با تمام توان برای حفاظت و بازسازی کامل انستیتو پاستور ایران وارد عمل شوند.
نویسندگان این مقاله تأکید دارند که احیای ظرفیتهای تشخیص، پایش و تولید واکسن در این مؤسسه، یک ضرورت اضطراری برای حفظ امنیت سلامت عمومی در منطقه است.