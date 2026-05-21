فاصله ۱۰۹ میلیاردی ارزانترین و لوکس‌ترین خودرو در بازار

یکی از شرکت‌های عرضه‌کننده خودروهای وارداتی به بازار ایران، قیمت نهایی یک خودرو فوق لوکس خود را برای خریداران ۱۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۷۴۰۲۹
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، همین چند روز پیش بود که انتشار خبر فروش پراید یک میلیارد تومانی با واکنش‌های گسترده مخاطبان و کاربران رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد؛ خودرویی بسیار ساده که تا همین اواخر ارزان‌ترین خودرو موجود در بازار بود و شاید بتوان تنها آپشن آن را (علاوه بر زه روی در) بالابرهای برقی شیشه‌های هر چهار در دانست.

حالا برای گروهی از مردم ایران خودرویی به بازار آمده که قیمت نهایی آن ۱۱۰ میلیارد تومان اعلام شده است. لکسوس LX600 البته در خود آمریکا و اروپا هم خودرویی لوکس و لاکچری است و انبوه آپشن‌های ریز و درشت را در دسترس راننده و مسافرانش می‌گذارد.

شارژر بی‌سیم تلفن همراه، چراغ‌شوی، صندلی‌های برقی جلو با گرم‌کن و سردکن خودکار، سیستم تصفیه هوای داخل کابین و کروز کنترل تطبیقی، سامانه تشخیص تابلوهای رانندگی، استارت دکمه‌ای، روشن شدن خودرو از راه دور، حالت‌های مختلف رانندگی، دوربین دید عقب، پارک خودکار، سنسورهای پارک جلو و عقب و... از آپشن‌های نسخه ۲۰۲۶ این خودرو است.

در زمانه‌ای که خریدن حتی یک خودرو ساده دست دوم برای بخشی از جامعه ایران آرزو شده، ورود خودرویی ۱۱۰ میلیاردی به بازار چیزی شبیه پاشیدن نمک به زخم است. تازه باید منتظر ماند و دید قیمت لکسوس ال‌ایکس ۶۰۰ در بازار آزاد چقدر می‌شود و چه کسانی برای خریدن شرکتی آن نام‌نویسی می‌کنند.
