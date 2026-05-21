افسران صهیونیست: ماندن در لبنان بیفایده است
به گزارش تابناک؛روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز به نقل از افسرانی که در جنوب لبنان حضور دارند، نوشت: راهبرد فرماندهان خود را درک نمیکنیم، ماموریت اساسی ما تخریب خانهها در روستاهای لبنان است.
این افسران تاکید کردند که افزایش آمار افرادی که توسط پهپادهای حزبالله مجروح میشوند، منجر به فروپاشی و سردرگمی نظامیان شده است.
آنها اضافه کردند: محدودیتهایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بمباران بیروت و البقاع وضع کرده، باعث شده تا خشم خود را در بمباران روستاها خالی کنیم.
روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم هم به نقل از افسران ارشد رژیم اسرائیل نوشت: ماندن در لبنان بی فایده است و ارتش در جنگ علیه حزب الله هیچ دستاوردی را محقق نکرده است.
آنها میگویند: ماموریت ما نامفهوم است و نمیدانیم که ارتش به دنبال آتش بس در لبنان است یا خیر. اکنون در جنوب لبنان آتش بسی وجود ندارد، اما نمیتوانیم تمام توان و قدرت خود را به کار گیریم.