صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افسران صهیونیست: ماندن در لبنان بی‌فایده است

افسران صهیونیست با اشاره به نامشخص بودن ماموریتشان در جنوب لبنان تاکید کردند که ماندن در این کشور بی فایده و رصد و رهگیری پهپاد‌های حزب‌الله هم دشوار است.
کد خبر: ۱۳۷۴۰۲۸
| |
993 بازدید

افسران صهیونیست: ماندن در لبنان بی‌فایده است

 

به گزارش تابناک؛روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز به نقل از افسرانی که در جنوب لبنان حضور دارند، نوشت: راهبرد فرماندهان خود را درک نمی‌کنیم، ماموریت اساسی ما تخریب خانه‌ها در روستا‌های لبنان است.

این افسران تاکید کردند که افزایش آمار افرادی که توسط پهپاد‌های حزب‌الله مجروح می‌شوند، منجر به فروپاشی و سردرگمی نظامیان شده است.

آنها اضافه کردند: محدودیت‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بمباران بیروت و البقاع وضع کرده، باعث شده تا خشم خود را در بمباران روستا‌ها خالی کنیم.

روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم هم به نقل از افسران ارشد رژیم اسرائیل نوشت: ماندن در لبنان بی فایده است و ارتش در جنگ علیه حزب الله هیچ دستاوردی را محقق نکرده است.

آنها می‌گویند: ماموریت ما نامفهوم است و نمی‌دانیم که ارتش به دنبال آتش بس در لبنان است یا خیر. اکنون در جنوب لبنان آتش بسی وجود ندارد، اما نمی‌توانیم تمام توان و قدرت خود را به کار گیریم.

 

 
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
افسران صهیونیست جنوب لبنان رژیم اسرائیل پایگاه خبری والا اسرائیل روزنامه هاآرتص دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عاقبت محمود؛ از سلطان محمود غزنوی تا احمدی‌نژاد
افشاگری واشنگتن‌پست از ذخایر موشکی سامانه تاد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lRk
tabnak.ir/005lRk