شوک ناگهانی کاپیتان استقلال به تیم ملی

به گزارش تابناک، تمرین روز گذشته تیم ملی در حالی آغاز شد که تنها دقایقی بعد، مصدومیت ناگهانی روزبه چشمی فضای اردو را تحت‌تاثیر قرار داد. هافبک و مدافع باتجربه استقلال پس از شروع تمرینات روی چمن، احساس درد شدیدی در ناحیه زانو داشت و نتوانست به کار ادامه دهد.

چشمی که به‌شدت ناراحت به نظر می‌رسید، کنار زمین نشست تا پزشک تیم ملی وضعیت او را بررسی کند. سابقه پارگی رباط صلیبی این بازیکن باعث شد نگرانی‌ها درباره شدت مصدومیتش بیشتر شود، هرچند هنوز تشخیص قطعی از سوی کادر پزشکی اعلام نشده است.

در این لحظات، بازیکنانی مثل حسین کنعانی‌زادگان، احسان حاج‌صفی و علیرضا بیرانوند کنار چشمی حاضر شدند و با او صحبت کردند. قرار است پس از انجام MRI و بررسی‌های تخصصی، وضعیت نهایی این بازیکن مشخص شود.