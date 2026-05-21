هشدار معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا،اکبر زاده به تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر استفاده از زور برای بازگشایی تنگه هرمز واکنش نشان داد و گفت: نیروی دریایی سپاه که شما از بین رفته می‌دانید، شما را به قعر دریا خواهد فرستاد.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: تمامی نیروهای مسلح با آمادگی کامل و روحیه‌ای قوی، آماده پاسخگویی به کوچک‌ترین تعرض دشمن به خاک کشور هستند و این ایستادگی تا آخرین لحظه ادامه خواهد داشت.

محمداکبرزاده باتاکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای پاسخ به هرگونه تعرض دشمن، اظهار کرد: مردم و نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پای کارفرمودهِ رهبر انقلاب خواهندماند و هرگز عقب‌نشینی نخواهندکرد.

وی بااشاره به نقش مردم ایران در پیروزی‌های دفاعی گفت: «ملت کار را تمام خواهد کرد» و به فرموده امام شهید، مقاومت ادامه دارد.

اکبرزاده ضمن تمجید ازشجاعت و اقتدارسردار شهید تنگسیری یادآور شد: پس از تصمیم حاکمیت، با دستورایشان تنگه هرمز بسته شد و تاکنون تلاش‌های آمریکا برای بازگشایی این تنگه با شکست مواجه شده است؛ هرچند بانی بستن تنگه هرمز، خودآمریکایی‌ها هستند.