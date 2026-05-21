تیک آف
کروز سایپا را میخورد؟
امین آزاد سردبیر بیت ران با مجتبی اسماعیلی خبرنگار خودرو یکی از بزرگترین بحران های صنعت خودرو ایران را بررسی میکنند، درگیری شدید بین بزرگترین قطعه ساز صنعت خودرو ایران با شرکت سایپا. کنار کشیدن مهمترین خواستگار سایپا حالا موضوع خرید سایپا توسط کروز بار دیگر مطرح میشود. از طرف دیگر نبود تامین برخی از قطعات خودروهای سایپا و فشار به این خودروساز این موضوع را حائز اهمیت بیشتری میکند.
برچسبها:کروز خودرو سایپا تیک آف خودرو
عجب
ناشناس| |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
کوری عصا کش کور دیگر..................
ناشناس| |
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تو این مملکت چرا همه چیز برعکسه خودرو ساز میره کارخونه قطعه ساز می خره نه که قطعه ساز خودرو ساز بخره
ناشناس| |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ناشناس| |
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اول شرکت را ورشکسته میکنند
دوم شرکت و متعلقاتش را مفت میخرند
اگه خودرو با کیفیت و با قیمت مناسب تولید میکنه ، نوش جونش
نوووشجوووونش
فهمیدید!!!!
کروز که جای خود ، اصلا مونور گازی این خودذوساز عزیز روبخره
تروخدا فکرمردم بیچاره هم باشیم
اگر قطعه ساز و خودروساز داخلی سازی شده اند، چرا هر روز دنبال اذز ترجیحی و دولتی هستند، بروندارز ازاد بگیرند و دولت دیگه ارز دولتی ندهد، وقتی ارز دولتی میدهید، چرا قیمت را چهار بار در یک سال گران کردند به بهانه گران شدن مواد اولیه و قطعه
راهکار اساسی واگذاری سایپا به بخش خصوصی است اما نه انحصار بخش خصوصی بلکه واگذاری طوری باشه که منجر به رقابت بشه در قیمت و کیفیت خودرو.ضمنا ورود خودرو زیر ۱۵۰۰ سی سی با تعرفه پایین هم تسهیل بشه.
دولت توانایی تزریق سرمایه را ندارد بنابراین لزودی تمامی صنایع را به بخش خصوصی انتقال خواهد داد
حالا به هر قیمتی
ماهیت گزارش فقط غر زدن و بیان شایعات بود
راهکار فعلیتون چیه؟!
الان جز کروز کی همزمان نقدینگی و نیروی انسانی لازم برای مدیریت خودرو سازیو داره؟!
خواهشا مطلع جواب بدین. اعزام دلال یا چینی فروشای وابسته به دلار نفت میتونن کاری کنن آخه؟!
حجم نیروی انسانی متخصص اینارو با هم مقایسه کنین اخه
جای غر زدن برید سرمایه گذار مناسب خارجی پیدا کنید!
