En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 3259
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۴۰۲۱
کد خبر:۱۳۷۴۰۲۱
8592 بازدید
نظرات: ۱۹
تیک آف

کروز سایپا را می‌خورد؟

امین آزاد سردبیر بیت ران با مجتبی اسماعیلی خبرنگار خودرو یکی از بزرگترین بحران های صنعت خودرو ایران را بررسی می‌کنند، درگیری شدید بین بزرگترین قطعه ساز صنعت خودرو ایران با شرکت سایپا.  کنار کشیدن مهمترین خواستگار سایپا حالا موضوع خرید سایپا توسط کروز بار دیگر مطرح می‌شود. از طرف دیگر نبود تامین برخی از قطعات خودروهای سایپا و فشار به این خودروساز این موضوع را حائز اهمیت بیشتری می‌کند.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
کروز خودرو سایپا تیک آف خودرو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
3
20
پاسخ
عجب
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
کاش این اتفاق بیفته. من 13 ساله در یکی از زیرمجموعه های سایپا کار می کنم. اوضاع شرکت از هر لحاظ نابسامانه. از دو سال پیش که ایران خودرو را مدیریتش را دادن به کروز خیلی بهتر شده. اینجا را هم بدن به کروز که لااقل از این هرج و مرج در بیاد.
ناشناس
|
Portugal
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
2
27
پاسخ
کوری عصا کش کور دیگر..................
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
چرا سایپا رو بالا قیمت گذاشتن که کرمان موتور یا زنجانی نخره؟ چرا زمانی که کروز داشت ایران خودرو رو میخرید بالا قیمت نزاشتن؟ چرا کروز بدون خرید سهام مدیریتی ایران خودرو و با حذف حق رای سهام تودلی ها ایران خودرو رو دستش گرفت و به خواهان سایپا همچین اجازه ای نمیدن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
4
26
پاسخ
رسما دیگه پراید میره رو پنج میلیارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
1
38
پاسخ
تو این مملکت چرا همه چیز برعکسه خودرو ساز میره کارخونه قطعه ساز می خره نه که قطعه ساز خودرو ساز بخره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سایپا یک شرکت برشکسته و زیان ده هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سایپا یک شرکت ورشکسته سازی شده است
اول شرکت را ورشکسته میکنند
دوم شرکت و متعلقاتش را مفت میخرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
8
20
پاسخ
چرا هیچ برخوردی با این کروزه نمیشه
هیچ یعنی هیچا
تابناک جان ، منتشر کن‌ لطفا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
0
پاسخ
اگه خودرو با کیفیت و با قیمت مناسب تولید میکنه ، نوش جونش
نوووش‌جوووونش
فهمیدید!!!!
کروز که جای خود ، اصلا مونور گازی این خودذوساز عزیز رو‌بخره
تروخدا فکر‌مردم بیچاره هم باشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
1
پاسخ
اگر قطعه ساز و خودروساز داخلی سازی شده اند، چرا هر روز دنبال اذز ترجیحی و دولتی هستند، بروندارز ازاد بگیرند و دولت دیگه ارز دولتی ندهد، وقتی ارز دولتی میدهید، چرا قیمت را چهار بار در یک سال گران کردند به بهانه گران شدن مواد اولیه و قطعه
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
0
پاسخ
راهکار اساسی واگذاری سایپا به بخش خصوصی است اما نه انحصار بخش خصوصی بلکه واگذاری طوری باشه که منجر به رقابت بشه در قیمت و کیفیت خودرو.ضمنا ورود خودرو زیر ۱۵۰۰ سی سی با تعرفه پایین هم تسهیل بشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
0
پاسخ
دولت توانایی تزریق سرمایه را ندارد بنابراین لزودی تمامی صنایع را به بخش خصوصی انتقال خواهد داد
حالا به هر قیمتی
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
0
پاسخ
ماهیت گزارش فقط غر زدن و بیان شایعات بود
راهکار فعلیتون چیه؟!
الان جز کروز کی همزمان نقدینگی و نیروی انسانی لازم برای مدیریت خودرو سازیو داره؟!
خواهشا مطلع جواب بدین. اعزام دلال یا چینی فروشای وابسته به دلار نفت میتونن کاری کنن آخه؟!
حجم نیروی انسانی متخصص اینارو با هم مقایسه کنین اخه
جای غر زدن برید سرمایه گذار مناسب خارجی پیدا کنید!
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟