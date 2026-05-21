تلاش استقلال برای جلب رضایت یاسر آسانی

بیش از یک ماه پیش بود که خبر پیشنهاد یکی دو باشگاه اسپانیایی برای ستاره استقلال ته دل هواداران این تیم را خالی کرد. 
ستاره استقلال در اندیشه رویارویی با بارسلونا و رئال مادرید/ تلاش استقلال برای جلب رضایت یاسر آسانیبه گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، در اواخر فروردین ماه انتشار خبری در یک رسانه اسپانیایی مبنی بر اینکه یاسر آسانی در حال انتقال به یک تیم در همان کشور است ذهن طرفداران و البته مدیران باشگاه استقلال را به خود درگیر کرد. 

تماس‌های مکرر با یاسر آسانی و مدیر برنامه‌های این بازیکن موجب شد تا فوتبالیست مقدونیه‌ای که در تیم ملی آلبانی فوتبال بازی می‌کند با انجام یک مصاحبه، مطالب مطرح شده در رسانه اسپانیایی را به نوعی تکذیب کند و از عرق و علاقه خود به استقلال خبر بدهد. 

آسانی در یکی دو استوری و یا پیام بعدی طی هفته‌های بعد از آن اعلام کرد که دوست دارد هرچه زودتر در ایران اوضاع آرام شود تا بتواند دوباره در تمرینات استقلال شرکت کند و در نهایت با این تیم عنوان قهرمانی را به دست آورده و در لیگ آسیایی حضور داشته باشد. 

اما ظرف روزهای ابتدایی هفته جاری بار دیگر خبر رسیدن پیشنهاد به یاسر آسانی، ستاره بی‌چون‌وچرا استقلالی‌ها در امر گلزنی و بازی‌سازی را در صدر اخبار باشگاه آبی تهران قرار داد. 

در روزهای گذشته حتی با مطرح شدن نام باشگاه ختافه تیم هفتم جدول فعلی لالیگا به عنوان تیمی که خواستار به خدمت‌گیری یاسر آسانی شده است این موضوع جدی‌تر شد تا طرفداران استقلال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی جدید در پلتفرم‌های داخلی در این باره اظهار نگرانی کنند. 

از سوی دیگر انتشار خبر پیشنهاد جدی باشگاه ختافه برای یاسر آسانی مدیران باشگاه استقلال را نیز بار دیگر به تکاپو انداخت تا با توجه به برگزار نشدن احتمالی رقابت‌های لیگ برتر بیست و پنجم و ناتمام ماندن آن شرایط برای بازگرداندن یاسر آسانی مثل دیگر خارجی‌های استقلال با دشواری‌هایی مواجه شود. 

از باشگاه استقلال خبر می‌رسد مدیران این باشگاه و افرادی که با ایجنت یاسر آسانی طی این مدت در ارتباط بودند ظرف روزهای گذشته بار دیگر تلاش‌های خود را آغاز کرده‌اند تا نظر این بازیکن برای جدا شدن احتمالی از استقلال را تغییر بدهند.‌

اینکه آسانی در قراردادش بندی دارد که می‌تواند با پرداخت مبلغی از این تیم جدا شود یکی از دغدغه‌های این روزهای مسئولان باشگاه استقلال است که مبادا حضور در رقابت‌های لالیگا و تنه زدن به فوتبالیست‌های بزرگ باشگاه‌هایی مثل رئال مادرید و بارسلونا، یاسر آسانی را وسوسه کند که حتی اگر شده خودش از جیبش این مبلغ را پرداخت کند از استقلال جدا شود. 

یادآور می‌شود؛ در تازه‌ترین صحبت‌های سهراب بختیاری زاده با رسانه باشگاه نام یاسر آسانی به عنوان یکی از بازیکنان تاثیرگذار و خلاق که نقش مهمی در صدرنشینی استقلال در پایان موقتی رقابت لیگ برتر داشته مطرح شد تا بار دیگر ارزش‌های این بازیکن را ثابت کند و اینکه احتمالاً سرمربی استقلال برای فصل آینده روی این فوتبالیست حساب ویژه‌ای باز کرده است. 

 

یاسر آسانی استقلال نقل و انتقالات لیگ برتر نقل و انتقالات استقلال
