آخرین قیمت نفت در بازار امروز جهانی

قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی، تحت تاثیر عدم قطعیت ژئوپلیتیکی و چشم انداز کمبود عرضه و کاهش سطح ذخایر، افزایش یافت و بخشی از ضرر روز گذشته را جبران کرد.

به گزارش تابناک؛ قیمت آتی نفت برنت با ۷۸ سنت معادل ۰.۷۴ درصد افزایش، به ۱۰۵ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید و قیمت آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۸۴ سنت معادل ۰.۸۵ درصد افزایش، به ۹۹ دلار و ۱۰ سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص نفتی روز چهارشنبه در واکنش به مواضع و اظهارات ضد و نقیض دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بیش از ۵.۶ درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین حد خود در بیش از یک هفته گذشته نزول کردند.

تحلیلگران شرکت مالی «آی ان جی» روز پنجشنبه در یادداشتی گفتند: «بازار نفت همچنان بیش از حد به تیترهای مربوط به ایران حساس است.» آنها پیش‌بینی کردند که قیمت نفت برنت در سه ماهه جاری به طور متوسط ‌۱۰۴ دلار در هر بشکه خواهد بود.

کاهش عرضه از منطقه کلیدی خاورمیانه به دلیل جنگ تحمیلی علیه ایران، کشورها را مجبور کرده است که با سرعت زیادی از ذخایر تجاری و استراتژیک خود برداشت کنند و نگرانی‌هایی را در مورد افت این ذخایر ایجاد کرده است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که آمریکا هفته گذشته نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک نفت خود برداشت کرده که بزرگترین کاهش ثبت شده تاکنون است.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا که کاهش بیش از حد انتظار ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته را نشان داد، تاثیر اختلالات عرضه در خاورمیانه را برجسته کرد.

بر اساس گزارش رویترز، مینگیو گائو، محقق ارشد انرژی و مواد شیمیایی در شرکت «چاینا فیوچرز» گفت: «کاهش موجودی نفت، پایین ماندن قیمت نفت را دشوار خواهد کرد.» گائو گفت: «با مسدود شدن تنگه هرمز، انتظار می‌رود موجودی جهانی فرآورده‌های نفتی پالایش‌ شده و نفت خام در خشکی تا اواخر ماه مه و اواخر ژوئن به پایین‌ترین سطح خود در این زمان از سال در پنج سال گذشته برسد.»