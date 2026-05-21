به گزارش تابناک، صادق ضیاییان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شرایط جوی اظهار کرد: پنج‌شنبه (۳۱ اردیبهشت) در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک و در نقاط مستعد تگرگ در استان‌های آذربایجان‌ غربی، آذربایجان‌ شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: جمعه (اول خرداد) این شرایط در آذربایجان‌ غربی، آذربایجان‌ شرقی، اردبیل، استان‌های ساحلی خزر، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، خراسان‌شمالی و شمال خراسان‌ رضوی، شنبه (۲ خرداد) در برخی نقاط شمال‌ غرب، شمال‌ شرق و استان‌های ساحلی خزر همچنین یکشنبه و دوشنبه (۳ و ۴ خرداد) در برخی نقاط شمال‌ غرب پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیاییان، خلیج‌فارس، تنگه‌هرمز و دریای عمان در سه روز آینده مواج پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده گفت: آسمان تهران جمعه (اول خرداد) کمی ابری تا قسمتی ابری، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید با احتمال رگبار و رعدوبرق با کمینه دمای ۱۷ و بیشینه دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و شنبه (۲ خرداد) صاف تا کمی ابری، وزش باد و گاهی وزش باد شدید با بیش‌ترین دمای ۲۸ و کم‌ترین دمای ۱۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیایان در پایان اظهار کرد: طی فردا و پس‌فردا بندرعباس و اهواز به ترتیب با دمای۴۰ و ۳۸ درجه سانتیگراد و سنندج با کمینه دمای ۶ و ۷ درجه سانتیگراد، گرم‌ترین و سردترین مراکز استان‌ها پیش‌بینی می‌شوند.