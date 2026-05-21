فرمانده ارتش پاکستان هم راهی تهران شد

فرمانده ارتش پاکستان برای انجام ادامه رایزنی‌ها امروز (پنج‌شنبه) به تهران سفر می‌کند.
سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران

به گزارش تابناک؛ فیلد مارشال «عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان، در جریان ادامه گفت‌وگوها و رایزنی با مقامات تهران، به واسطه میانجیگری میان تهران و واشنگتن، امروز به تهران سفر می‌کند.

روز چهارشنبه نیز «سید محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان برای دومین بار طی هفته جاری وارد تهران شد و با وزیر کشور ایران و همچنین رئیس‌جمهور کشورمان گفت‌وگو و تبادل‌نظر انجام داد.

«مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر کشور پاکستان، ضمن بررسی آخرین روند تحولات منطقه‌ای و مناسبات دوجانبه، درباره آخرین وضعیت مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا و روند پیگیری توافق‌ها و رایزنی‌های دیپلماتیک گفت‌وگو و تبادل‌نظر کرد.

در این دیدار، طرفین با تأکید بر ضرورت تداوم رایزنی‌های سیاسی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، آخرین تحولات مرتبط با روند مذاکرات، ابتکارات دیپلماتیک و راهکارهای کمک به ثبات و امنیت منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

سید محسن نقوی نیز در این دیدار، پیام‌ها و دیدگاه‌های مقامات پاکستان درباره روند تحولات جاری و اهمیت استمرار مسیر گفت‌وگو و تفاهم را منتقل کرد.

 

 

پاکستان عاصم منیر ارتش پاکستان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
9
18
پاسخ
حس بدی نسبت به پاکستان دارم . مواظب باشید کلک نباشه
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
6
10
پاسخ
به نظرم پاکستان همون اسرائیل و آمریکاست در پوست میش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
17
2
پاسخ
بنظرم بجای پاکستان برین سراغ ترکیه برای میانجیگری
