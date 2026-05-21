نجات دو غواص مفقودی در ارتفاعات هلیلان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر ایلام از نجات دو فرد مفقود شده در ارتفاعات کوههای شهرستان هلیلان خبر داد.
نجات دو غواص مفقودی در ارتفاعات هلیلان

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ حمزه محمدی مقدم از موفقیت تیم‌های عملیاتی این جمعیت و نیروهای مردمی در یافتن و انتقال ایمن دو غواص خبر داد و اظهار کرد: این دو غواص برای جست‌وجوی افراد مفقود شده در روستای «باریکه» هلیلان راهی منطقه شده بودند.

وی افزود: این عملیات پیچیده که پس از پنج ساعت تلاش بی‌وقفه در مسیرهای صعب‌العبور انجام شد، با نجات جان این دو غواص به پایان رسید.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام با تشریح جزئیات این حادثه تصریح کرد: ساعت ۲۱:۰۰ چهارشنبه سی‌ام اردیبهشت‌، گزارش مفقودی دو غواص که برای عملیات جست‌وجوی مفقودان در منطقه باریکه هلیلان اعزام شده بودند، در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات دریافت شد.

محمدی‌مقدم خاطرنشان کرد: بلافاصله پنج تیم عملیاتی شامل تیم‌های امداد و نجات شهرستان‌های هلیلان و چرداول، تیم واکنش سریع، تیم تخصصی کوهستان ویک تیم از معاونت امداد و نجات استان به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این عملیات که با هم‌افزایی نیروهای مردمی و محلی همراه بود، تحت فرماندهی مستقیم معاون امداد و نجات استان آغاز شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام با بیان اینکه عبور از مسیرهای سخت‌گذر و صعب‌العبور چالش اصلی تیم‌های امدادی بود، اضافه کرد: با توجه به تاریکی هوا و شرایط جغرافیایی منطقه، امدادگران و نیروهای مردمی با ایثار و توان عملیاتی بالا، عملیات جست‌وجو را به مدت پنج ساعت پیگیری کردند تا سرانجام موفق به یافتن و انتقال ایمن غواصان به پایین‌دست شدند و حال عمومی نجات‌یافتگان مساعد است.

 
 
 
برچسب ها
نجات افراد کوهنورد مفقودی هلیلان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
0
25
پاسخ
غواص در کوهستان؟!!!!
