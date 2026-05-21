قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 31 اردیبهشت - 10:00
ارز
قیمت (ریال)
دلار
1,799,100
یورو
2,092,100
درهم امارات
490,220
پوند انگلیس
2,418,800
لیر ترکیه
39,400
فرانک سوئیس
2,284,500
یوان چین
264,700
ین ژاپن (100 ین)
1,132,830
وون کره جنوبی
1,199
دلار کانادا
1,308,100
دلار استرالیا
1,287,600
دلار نیوزیلند
1,056,000
دلار سنگاپور
1,407,100
روپیه هند
18,650
روپیه پاکستان
6,491
دینار عراق
1,376
پوند سوریه
15,658
افغانی
28,246
کرون دانمارک
279,900
کرون سوئد
193,000
کرون نروژ
194,500
ریال عربستان
479,650
ریال قطر
512,614
ریال عمان
4,673,900
دینار کویت
5,859,047
دینار بحرین
4,777,536
رینگیت مالزی
453,600
بات تایلند
55,260
دلار هنگ کنگ
229,700
روبل روسیه
25,170
منات آذربایجان
1,059,570
درام ارمنستان
4,890
لاری گرجستان
675,400
سوم قرقیزستان
20,580
سامانی تاجیکستان
193,454
منات ترکمنستان
515,700
