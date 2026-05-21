قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
کد خبر: ۱۳۷۳۹۹۷
| |
3804 بازدید

بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 31 اردیبهشت - 10:00

ارز

قیمت (ریال)

دلار

1,799,100

یورو

2,092,100

درهم امارات

490,220

پوند انگلیس

2,418,800

لیر ترکیه

39,400

فرانک سوئیس

2,284,500

یوان چین

264,700

ین ژاپن (100 ین)

1,132,830

وون کره جنوبی

1,199

دلار کانادا

1,308,100

دلار استرالیا

1,287,600

دلار نیوزیلند

1,056,000

دلار سنگاپور

1,407,100

روپیه هند

18,650

روپیه پاکستان

6,491

دینار عراق

1,376

پوند سوریه

15,658

افغانی

28,246

کرون دانمارک

279,900

کرون سوئد

193,000

کرون نروژ

194,500

ریال عربستان

479,650

ریال قطر

512,614

ریال عمان

4,673,900

دینار کویت

5,859,047

دینار بحرین

4,777,536

رینگیت مالزی

453,600

بات تایلند

55,260

دلار هنگ کنگ

229,700

روبل روسیه

25,170

منات آذربایجان

1,059,570

درام ارمنستان

4,890

لاری گرجستان

675,400

سوم قرقیزستان

20,580

سامانی تاجیکستان

193,454

منات ترکمنستان

515,700
 

 

