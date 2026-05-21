علی اکبر ولایتی تأکید کرد: اکنون نقشه کریدور‌های منطقه را نه با تهدید‌های واشنگتن، بلکه با واقعیت‌های میدانی تهران می‌نویسند.

به گزارش تابناک، مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل نوشت: ترامپ در پارادوکس «تهدید‌های روزانه ایران» و «مشتریان عصبانی پمپ‌بنزین‌های آمریکا» گرفتار شده؛ او برای مهار تورم داخلی خود محتاج ثبات بازار و کاهش قیمت انرژی است.

وی افزود: از سوی دیگر، تغییر محاسبات در قفقاز و کمرنگ شدن واژه تحمیلی «کریدور ترامپ» (زنگزور)، نشان داد که اکنون نقشه کریدور‌های (راهگذرهای) منطقه را نه با تهدید‌های واشنگتن، بلکه با واقعیت‌های میدانی تهران می‌نویسند.