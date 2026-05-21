قیمت خودرو باز هم افزایشی شد

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، بررسی تازه‌ترین قیمت محصولات خودرویی امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در بازار آزاد نشان می‌دهد امروز بازار خودرو با نوسانات متفاوتی همراه بوده و برخی خودروهای داخلی مسیر افزایشی را در پیش گرفته‌اند.

در معاملات امروز، کوییک S بیشترین رشد قیمت را ثبت کرد و ساینا S نیز با افزایش نرخ وارد بازار شد. در مقابل، دنا پلاس اتوماتیک کاهش قیمت را تجربه کرد و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما بدون تغییر در بازار معامله شد.

قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ امروز ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان رسید.

قیمت دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و در محدوده دو میلیارد و ۷۴۸ میلیون تومان قرار گرفت.

قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز بدون تغییر باقی ماند و به دو میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان رسیده است.

قیمت تارا اتوماتیک V۴ نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش داشت و اکنون دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

قیمت محصولات ایران‌خودرو - پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر وانت آریسان ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ سورن پلاس (TU5P) به زودی ۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ سورن پلاس (XU7P) ۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ (‎۰.۰۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏ سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۷%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏ سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۱%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏ دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ دنا پلاس MT6 ۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۳%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏ دنا پلاس اتوماتیک ۲,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۰۸%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏ پژو 207 موتور TU3 ۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏ پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک) ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۱۰%‏)‎-۲۲,۰۰۰,۰۰۰‏ پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) ۲,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۰۵%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏ پژو 207 دنده‌ای پانوراما ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۷۶%‏)‎-۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏ پژو 207 اتوماتیک ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۱۸%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏ پژو 207 اتوماتیک پانوراما ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ راناپلاس ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۹۹%‏)‎-۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏ تارا دستی V1 ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۷۰%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏ تارا اتوماتیک V4 ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۹%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏ تارا اتوماتیک (توربو) ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۰%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏ هایما اس 5 ( S5 ) پرو ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰ هایما اس 7 ( S7 ) پرو ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏ هایما 8 اس ( 8S ) ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۳%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏ هایما 7X ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر ماند و در سطح یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان معامله شد.

قیمت ساینا S طی روز گذشته ۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

قیمت شاهین اتوماتیک G امروز بدون تغییر باقی ماند و در محدوده دو میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان قرار گرفت.

قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته ۵۲ میلیون تومان جهش کرد و به یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان رسید.