کشف جسد دختر گمشده در صندوق ماشین خودش

با تلاش‌های کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ جسد دختر گمشده در خودروی خودش پیدا شد.
کشف جسد دختر گمشده در صندوق عقب ماشین خودش

به گزارش تابناک، چندی قبل زن سالخورده‌ای با مراجعه به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از ناپدید شدن مرموز دختر جوانش خبر داد و گفت: «به‌دلیل شرایط جنگ، همراه همسر و دخترم به شمال کشور رفته بودیم اما آنجا میان ما و دخترم مشاجره‌ای لفظی رخ داد. او از ما درخواست ۲ میلیارد تومان پول داشت تا کسب‌وکار خودش را راه‌اندازی کند اما توان پرداخت چنین مبلغی را نداشتیم و همین موضوع باعث اختلاف شد. پس از این ماجرا دخترم به تهران بازگشت اما حالا ۸ روز است که از او هیچ خبری نداریم و تلفن همراهش نیز خاموش است.»​

پس از ثبت شکایت و تشکیل پرونده در دادسرای جنایی تهران، تحقیقات به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت. کارآگاهان در نخستین گام با انجام استعلام از بهزیستی، سازمان پزشکی قانونی و بیمارستان‌های سراسر کشور تلاش کردند ردی از دختر جوان پیدا کنند اما بررسی‌ها بی‌نتیجه ماند.

در ادامه، تیم جنایی با اقدامات فنی و مخابراتی دریافت آخرین محل آنتن‌دهی تلفن همراه دختر گمشده حوالی روستای سنگان بوده است. به‌دنبال این سرنخ، کارآگاهان خیلی زود راهی محل شدند و در آنجا خودروی دختر جوان را پیدا کردند.

پس از کشف خودرو، بررسی‌های تخصصی آغاز شد و کارآگاهان هنگام جست‌وجوی داخل ماشین، با صحنه‌ای تلخ مواجه شدند؛ جسد دختر جوان در صندوق عقب خودرو کشف شد. بررسی‌ها نشان می‌داد او ریموت خودرو را همراه خود داخل صندوق برده و در کنار پیکرش نیز چند ورق قرص پیدا شده است.

با کشف این جسد، تحقیقات وارد مرحله تازه‌ای شد و جسد دختر جوان برای انجام معاینات دقیق‌تر و مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز مأموریت یافتند با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده، زوایای پنهان این پرونده را روشن کنند.

 

کشف جسد دختر گمشده صندوق عقب خودرو
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Japan
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
95
17
پاسخ
تقلید کورکورانه از فرهنگ فاسد غربی بحران هویت و دوری از معنويت عاقبتش سرخوردگی و چنین نتایج دردناکی است باید مسوولان نسبت به هوشیار کردن نسل جوان بیش از پیش تلاش کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
خدا شفات بده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سریعا به اورژانس مراجعه کن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
بس کنید جرفای کلیشه ای را...فقر و نداری و تبعیض و بیکاری بیداد میکند و جوانان سرخورده و مایوس و غمگینند
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
10
23
پاسخ
چون پول نداشتن بهش بدن خودکشی کرد
توقعات بیجا و زیاد میخواست مستقل باشه مستقل زندگی کنه
اما با پول زوری که از پدر و مادر میگیره نسل الان ماشین می‌خوان خرج لباس و وسایل آرایشی میخوان پول عمل جراحی زیبایی می‌خوان پول تفریح کافه گردی از خانواده می‌خوان پول راه اندازی شغل می‌خوان پول تحصیل می‌خوان .وقتی کمک خانوادها از نداشتن یا زیاده خواهی بچه ها کم میشه می‌ره خودکشی می‌کنه .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
بابا در حد کم هم قادر به تهیه نیستند زیاده خواهی چیه؟؟؟!!جوونه نیاز به تفریح و بروز بودن داره چرا اینطوری حرف میزنید و روی آفتاب حقیقت را میپوشانید بزرگوار
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تا زمانی که توده مردم برای بهبود حال یکدیگر احساس مسئولیت نکنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی‌یابد.
هلن کلر (نویسنده)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
1
11
پاسخ
مادر بعد از هشت روز بی خبری رفته آگاهی؟؟؟؟؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
2
25
پاسخ
فقر فساد گرونی ابرتورم باعثه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
2
22
پاسخ
فشار روانی محدودیت بیخودی روی چند نسل گذاشتن همین میشه نت سه ماهه قطعه چقدر فروشگاه اینترنتی نابود شد اصلا گفتن الان مردم از کجا بیارن بخورن اجاره خونه بدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
1
10
پاسخ
بررسی چی دیگه گفتگو دختر مادرش معلومه از کار معیشت زندگی بوده دیگه
