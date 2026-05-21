اعضای تیم ملی فوتبال در سفارت آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، طبق اعلام قبلی مهدی محمدنبی سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان قرار است امروز وی به همراه تعدادی از اعضای تیم ملی فوتبال برای دریافت ویزا در یکی از سفارتخانه‌های آمریکا در کشور ترکیه حضور پیدا کنند.

ملی پوشان کشورمان که ظرف هفته‌های گذشته هنوز نتوانسته بودند برای گرفتن ویزا در سفارتخانه‌های آمریکا یا کانادا در کشورهای همسایه حضور داشته باشند امروز همراه با گروهی از همراهان تیم ملی در سفارتخانه‌های این دو کشور در شهر آنکارا حضور پیدا می‌کنند تا اولین و جدی‌ترین تلاش خود برای دریافت مجوز سفر به این دو کشور را انجام بدهند.

به همین دلیل و با توجه به سفر کوتاه مدت ملی پوشان از شهر آنتالیا ترکیه به آنکارا پایتخت این کشور امیر قلعه نویی تمرین امروز تیم ملی را تعطیل کرد اما ملی پوشان بعد از ۲۴ ساعت استراحت و البته تلاش برای دریافت ویزا از روز جمعه اول خرداد دور بعدی تمرینات خود را در اردوی آنتالیا پیگیری خواهند کرد.

یادآور می‌شود؛ طبق اعلام مسئولان فیفا همچنین نماینده این فدراسیون بین‌المللی در کاخ سفید قرار است کمترین مشکل و دردسری برای اعضای تیم ملی کشورمان جهت دریافت ویزا وجود داشته باشد.

پیش از این نیز مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در این باره، ضمانت‌های لازم را از دبیرکل فیفا دریافت کرده بود.