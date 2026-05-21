رامین زله و کریم معروف‌پور اعدام شدند

قوه قضائیه اعلام کرد: رامین زله و کریم معروف‌پور به جرم عضویت در گروه‌های تروریستی تجزیه طلب، به تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه، تیراندازی و اقدام به ترور در راستای اهداف گروهک تروریستی به دار مجازات آویخته شدند.
کد خبر: ۱۳۷۳۹۸۵
قوه قضائیه: رامین زله و کریم معروف‌پور اعدام شدند

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، براساس مفاد پرونده، رامین زله و کریم معروف‌پور، سال‌ها با گروهک تروریستی همکاری داشته و عضو هسته مخفی وابسته به گروهک تجزیه طلب بوده‌اند.

رامین زله پس از طی دوره‌های آموزشی از طرف گروهک ماموریت پیدا کرده بود تا در ناآرامی‌های کشور به عنوان لیدر شرکت کند.

نامبرده در اعترافات خود بیان کرده برای ترور فرمانده پایگاه سپاه یکی ازشهرستان‌های غرب کشور با افرادی از جمله کریم معروف‌پور همکاری داشته است.

رامین زله اعتراف کرده است پس از تشکیل تیم ترور، دو خشاب را به سمت یک خودرو حامل نیروهای نظامی شلیک و از این عملیات فیلمبرداری کرده‌اند.

تروریست‌ها برای ترور یک فرد دیگر تیم ترور تشکیل داده و عملیات ترور را اجرا کرده‌اند.

رامین زله در اعترافات خود گفته است که یک روز در داخل یک مغازه نشسته بودیم و حرف می‌زدیم که تلفن کریم معروف‌پور زنگ زد. بیرون رفت و برگشت و گفت امروز ملاحیدر را می‌زنیم و من گفتم باشه.

برای این عملیات ۳ عدد کلاش، ۲ عدد کلت کمری آماده کردند و به بالای کوه مشرف به پایگاه رفتند. چند ماشین آمد که به سمت آنها شلیک کردند.

همچنین این تیم تروریستی یک عملیات مسلحانه علیه یک پایگاه نظامی انجام داده و از آن فیلمبرداری کرده بودند.

کریم پور در اعترافات خود اقرار کرده است که از اقدامات مسلحانه گروهک آگاهی داشته و یکی از مسئولیت‌های وی نگهداری سلاح برای انجام عملیات‌های تروریستی بوده است.

«سلاح‌ها را در موارد لزوم تحویل می‌دادم و دوباره بعد از انجام عملیات تحویل می‌گرفتم. چهار قبضه سلاح در اختیارم بود، دو قبضه اسلحه کلاش که به فواصل برای من ارسال شد و دو قبضه کلت هم برایمان به داخل ایران انتقال داده شد».

پس از دستگیری متهمان و صدور کیفرخواست، دادگاه این افراد با حضور وکلا و طی مراحل قانونی برگزار شد و در نهایت با توجه به ادله موجود و اعترافات مفصل متهمان و اقدامات مسلحانه آنها علیه کشور، انجام ماموریت‌های گروهک تروریستی با علم و آگاهی از ماهیت گروهک، رامین زله و کریم معروف پور به جرم عضویت در گروهک تروریستی با تشکیل هسته مخفی مسلحانه و اقدامات مسلحانه به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شدند.

فرجام‌خواهی متهمان در دیوان عالی کشور نیز از سوی قضات رد و رای صادره ابرام و مورد تایید قرار گرفت.

رامین زله و کریم معروف پور از عناصر تروریستی وابسته به گروهک‌های تجزیه‌طلب، پس طی تشریفات قانونی صبح امروز به دار مجازات آویخته شدند.

