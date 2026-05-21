سیانان: ترامپ به دنبال توافق و تلاش نتانیاهو برای آغاز جنگ مجدد با ایران
شبکه «سیانان» به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که رئیسجمهور دونالد ترامپ روز یکشنبه گذشته به نخستوزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اعلام کرده است که قصد دارد حملاتی علیه ایران با نام «عملیات چکش سنگین» انجام دهد.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، این مقام آمریکایی افزود که ترامپ، پس از هماهنگی با اسرائیل به مدت یک روز، حملاتی که برای ایران برنامهریزی شده بود را به درخواست متحدان واشنگتن از جمله قطر، عربستان سعودی و امارات متوقف کرد.
شبکه سیانان به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که نتانیاهو از مذاکرات جاری بین ایالات متحده و ایران بسیار ناامید است.
همچنین یک مقام آمریکایی اظهار داشت که نتانیاهو در مکالمهای با ترامپ روز سهشنبه به او گفت که به تعویق انداختن حملات برنامهریزی شده اشتباه است و او را به انجام آن تشویق کرد.
شبکه سیانان به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد که نتانیاهو فشارهای شدیدی را بر ترامپ در طول مکالمهای یک ساعته برای از سرگیری عملیات نظامی علیه ایران وارد کرده است.
این منبع اسرائیلی به شبکه گفت که ترامپ میخواهد شانس رسیدن به توافق با ایران را آزمایش کند، در حالی که نتانیاهو انتظار داشت اوضاع به سمت تشدید نظامی پیش رود.