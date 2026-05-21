عذرخواهی مهاجم تیم ملی ایران از قلعه‌نویی

مهاجم جوان و لژیونر کشورمان در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ از تیم ملی فوتبال حمایت کرد.
به گزارش تابناک؛ لیست تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی 2026 در حالی اعلام شد که رضا غندی‌پور یکی از نفراتی بود که در آن قرار نگرفت. هر چند امیر قلعه نویی نیز اعلام کرد که تهیه این لیست بر اساس مباحث فنی صورت گرفته و در عین بسیار سخت بوده، غندی پور از جمله نفراتی بود که انتظار داشت نامش در لیست نهایی باشد.

او که البته پیش از این یک واکنش احساسی به خط خوردنش از تیم ملی داشت و مطالبی نوشت که کمی بعد آنها را حذف کرد، در تازه ترین استوری که در صفحه شخصی خود منتشر کرده، برای ملی پوشان آرزوی موفقیت کرده است.

عذرخواهی مهاجم تیم ملی ایران از قلعه‌نویی

غندی‌پور که مهاجم باشگاه شباب الاهلی است و این فصل به صورت قرضی برای الوحده بازی کرد، در صفحه شخصی خود، ضمن انتشار تصویری از کاروان تیم ملی ایران نوشت:
«آرزوی هر بازیکنی است که ملی پوش شود. من هم به عنوان بازیکنی که در جوانی لژیونر شدم می خواهم پله پله این مسیر را طی کنم و اکنون تمام تمرکزم روی المپیک است. برای تیم ملی به رهبری آقای قلعه‌نویی که از بهترین‌ها تشکیل شده است آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. این تیم پلی برای ما جوان هاست تا در آینده بتوانیم با تلاش فنی بیشتر در جام ملت ها حضور داشته باشیم.
بازیکنان شایسته تیم ملی در جام جهانی بدرخشید.»

و که به دلیل صحبت‌های اخیرش علیه کادر فنی تیم ملی بزرگسالان‌، از سوی حسین عبدی در اردوی تیم ملی امید کنار گذاشته شد، حالا با جدیدترین واکنشی که داشته، عذرخواهی‌اش را نیز نشان داده است.

