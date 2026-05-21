شلاق و تبعید مجازات مرد ماساژور و شاگردش

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، زمستان سال ۱۴۰۴ مردی در تماس با مرکز فوریت های پلیسی گفت: مدتی به رفتارهای همسرم مشکوک شده بودم و او را زیر نظر داشتم تا اینکه الان او را تعقیب کردم و دیدم با مردی غریبه وارد خانه ام شدند. من هم با پلیس تماس گرفتم.

پس از آن مأموران به خانه این مرد که خانه ای در طبقه سوم یک آپارتمان در غرب تهران بود مراجعه کردند اما هر چه در زدند، کسی در را باز نکرد و با کلید هم باز نمی شد تا اینکه در را شکستند و وارد خانه شدند. با ورود مأموران به خانه مشخص شد که زن جوان نگران و مضطرب در خانه است.

در ادامه مأموران دریافتند مرد غریبه خودش را از طبقه سوم به پایین پرتاب کرده و در باغچه افتاده و جراحت های سطحی برداشته است. با مشخص شدن موضوع، زن جوان به نام میترا به همراه مرد غریبه به نام بابک در محل بازداشت شدند.

مرد غریبه در توضیح ماجرا گفت: من ماساژور حرفه ای هستم و برای آموزش و همین طور خدمات به مشتریان در فضای مجازی هم فعالیت می کنم. چند هفته قبل در یکی از شبکه های اجتماعی با میترا آشنا شدم. او تمایل داشت فنون ماساژ را یاد بگیرد. من هم میزان شهریه را گفتم و با هم به توافق رسیدیم. بعد از آن چند جلسه ای به او آموزش دادم تا اینکه به میترا علاقه مند شدم و او را به مادرم نشان دادم. مادرم هم اظهار تمایل کرد که با میترا ازدواج کنم. من تا روزی که دستگیر شدم، نمی دانستم او متأهل است. آن روز برای آموزش به خانه اش رفتم اما وقتی زنگ خانه را زدند، میترا برای اولین بار به من گفت که شوهرم با پلیس آمده است.

میترا هم در توضیح ماجرا گفت: من هیچ رابطه نامشروع و غیراخلاقی با بابک نداشتم و او فقط به من تدریس می کرد.

تحقیقات نشان می داد که این زوج از مدت ها قبل با هم اختلاف داشتند. با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در این جلسه که به صورت غیرعلنی برگزار شد، شاکی درخواست اشد مجازات برای متهمان کرد و گفت: دیگر حاضر نیستم با همسرم زندگی کنم.

پس از آن بابک بار دیگر اظهاراتش را تکرار کرد و گفت: من هیچ رابطه ای خارج از آموزش نداشتم. من حتی میترا را به مادرم نشان دادم تا از او خواستگاری کنم.

میترا نیز اظهارات بابک را تأیید کرد و مدعی شد: هیچ رابطه ای با بابک نداشته است.

در پایان، قضات بر اساس مستندات و گزارش پلیس و همین طور اظهارات متهمان، هر دو متهم را به ۹۹ ضربه شلاق و دو سال تبعید محکوم کردند.

سوالات متداول درباره این پرونده قضایی:

(حقوقی) ۱: بر اساس قانون، مجازات زنا و خلوت نامشروع چیست و چرا متهمان به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند؟ بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات زنای محصنه (زنا با داشتن همسر) برای زن و مرد اعدام است. اما در این پرونده، اتهام متهمان «زنا» نبوده بلکه «خلوت نامشروع» (ارتباط بدون روابط جنسی کامل) تشخیص داده شده است. مجازات خلوت نامشروع بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ۹۹ ضربه شلاق تعزیری برای هر یک از طرفین است. همچنین دادگاه می تواند مجازات های تکمیلی مانند تبعید را نیز برای متهمان در نظر بگیرد. به نظر می رسد در این پرونده، دادگاه ادله کافی برای اثبات زنا نداشته و اتهام را به خلوت نامشروع تقلیل داده است.

(حقوقی) ۲: آیا پریدن بابک از طبقه سوم می تواند به عنوان دلیل بر guilt (احساس گناه) در دادگاه پذیرفته شود؟ در علم حقوق کیفری، رفتارهای متهم پس از وقوع جرم (مانند فرار، پنهان شدن، خودزنی یا در این مورد پریدن از ارتفاع) می تواند به عنوان یکی از قرائن و امارات قضایی برای اثبات guilt مورد استفاده قرار گیرد. هرچند این رفتارها به تنهایی دلیل قطعی بر وقوع جرم نیست، اما در کنار سایر شواهد و مستندات (مانثلاً گزارش پلیس، محل وقوع حادثه، اظهارات شهود) می تواند ذهن قاضی را برای صدور رأی مجاب کند. در این پرونده، پریدن بابک از طبقه سوم (که منجر به جراحت سطحی شده) نشان دهنده ترس او از دستگیری و احتمالاً آگاهی از ارتباط نامشروع با زن شوهردار بوده است.

(کارشناسی) ۳: چرا با وجود تأکید هر دو متهم بر بی گناهی، دادگاه آنها را محکوم کرد؟ از نظر کارشناسی حقوقی، صرف ادعای بی گناهی متهمان برای تبرئه کافی نیست. دادگاه بر اساس مجموع ادله و مستندات موجود رأی صادر می کند. در این پرونده، عوامل زیر باعث صدور رأی محکومیت شده است:

۱. گزارش پلیس مبنی بر حضور همزمان میترا و بابک در خانه بدون حضور شوهر میترا

۲. پریدن بابک از طبقه سوم که نشانه guilt و فرار از صحنه است

۳. اظهارات شاکی (همسر میترا) مبنی بر شکایت قبلی از رفتارهای مشکوک همسرش

۴. اختلافات طولانی مدت بین میترا و همسرش که انگیزه احتمالی را تقویت می کند

دادگاه با استناد به این قرائن و امارات، اتهام خلوت نامشروع را برای متهمان محرز تشخیص داده است.

(کارشناسی) ۴: نقش شاکی در این پرونده چه تأثیری بر رأی دادگاه داشت؟ شاکی (همسر میترا) نقش کلیدی در کشف جرم ایفا کرده است. او با تعقیب همسرش و اطلاع به پلیس، زمینه دستگیری متهمان را فراهم کرده است. در دادگاه نیز او درخواست اشد مجازات را کرده و اعلام کرده که حاضر به زندگی با همسرش نیست. این اظهارات نشان دهنده قطعیت شکایت و عدم تمایل به گذشت است. اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر می کرد یا اعلام گذشت می کرد، احتمال تخفیف مجازات یا حتی تعلیق آن وجود داشت. اما در این پرونده، اصرار شاکی بر مجازات، نقش مؤثری در صدور رأی محکومیت داشته است.

(حقوقی) ۵: آیا میترا می تواند درخواست طلاق دهد و در صورت طلاق، از حق خود برای دریافت مهریه و نفقه استفاده کند؟ بله. محکومیت کیفری میترا (۹۹ ضربه شلاق و تبعید) به طور خودکار به معنای بطلان نکاح یا سقوط حقوق مالی او نیست. او می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، درخواست طلاق کند. با این حال، اگر دادگاه تشخیص دهد که میترا مرتکب عمل منافی عفت (خلوت نامشروع) شده است، ممکن است این موضوع به عنوان «نشوز» یا تخلف زناشویی محسوب شود و بر حقوق او در طلاق تأثیر بگذارد. به طور معمول، در مواردی که زن مرتکب عمل خلاف شرع و قانون می شود، دادگاه ممکن است حق نفقه را از او سلب کند و مهریه را نیز با توجه به میزان جرم و تقصیر، کاهش دهد. با این حال، جزئیات دقیق این موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده است و به مستندات پرونده بستگی دارد.