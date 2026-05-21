تصاویر حمله آمریکا به یک نفتکش منتسب به ایران

تفنگداران دریایی ارتش آمریکا به یک نفتکش به ادعای آنها ایرانی با نام ام‌تی سلستیال سی | M/T Celestial Sea برای آنچه نقض محاصره دریایی ایالات متحده در دریای عمان حمله کردند. آمریکایی‌ها کشتی را بازرسی کردند و این بار به جای توقیف، مسیر نفتکش را تغییر دادند و آن را آزاد کردند. ایران اساساً مالکیت بر این نفتکش را تایید نکرده است. تصاویر حمله آمریکا به این نفتکش را می‌بینید.