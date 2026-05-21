رییس کانون بازنشستگان تهران:
افزایش مجدد دستمزدها سریعا در دستور کار باشد/ معیشت بازنشستگان در قربانگاه تورم لجام گسیخته
رییس کانون بازنشستگان تهران با یادآوری اینکه جلسات شورای عالی کار برای افزایش دستمزد با وجود جنگ ویرانگر در اواخر سال گذشته برگزار شد، در عین حال نسبت به اعمال نشدن بخشنامه افزایش حقوق انتقاد کرد.
دهقان کیا، رییس کانون بازنشستگان تهران گفت: جنگ، کارخانههای بسیاری را ویران کرد و بیشتر کارخانه برای حفظ جان کارگران تعطیل شد که گردش مالی از پرداخت حقوق تا هزینههای جاری با چالش رو به رو بود. با این وصف شورای عالی کار تورم و قیمتهای سرسام آور را در نظر گرفت و افزایش مناسبی را تصویب کرد.
علی دهقان کیا، رییس کانون بازنشستگان تهران در گفت و گو با تابناک، با اشاره به اینکه کانونهای بازنشستگی نمیتوانند نسبت به افزایش دستمزد بی تفاوت باشند گفت: هر آنچه در شورای عالی کار تصویب میشود بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ملاک افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی قرار میگیرد به همین دلیل نمایندگان بازنشستگان نشستهای تخصصی با اعضای شورای عالی کار از نمایندگان دولت تا کارگری و کارفرمایی برگزار میکنند تا افزایش دستمزد مناسبی صورت بگیرد.
انتظار داشتیم حداقل دستمزد به ۲۰ میلیون تومان افزایش یابد
وی با اعلام اینکه امسال اعضای شورای عالی کار در پذیرفتن بحران گرانی و تورم به اجماع رسیدند گفت: سبد معیشت در سال گذشته ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده بود که امسال هر سه گروه عدد ۴۳ میلیون تومان را پذیرفتند و، چون عدد سبد معیشت نزدیک به دو برابر شده بود، انتظار داشتیم حداقل دستمزد که سال گذشته ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود امسال به ۲۰ میلیون تومان افزایش یابد که ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویب شد، عددی که نشان میدهد باز هم نسبت به تورم عقب ماندیم.
دهقان کیا با اعلام اینکه حداقل دستمزد ۶۰ درصد و سایر سطوح ۴۵ درصد به علاوه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت گفت: از احمد میدری رییس و خانم رضایی دبیر شورای عالی کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای تصویب این عدد تشکر میکنیم، زیرا بالاتر از تورم اعلامی افزایش دستمزد را حمایت و تصویب کردند.
انتقاد از ابلاغ نشدن بخشنامه افزایش دستمزد
وی با ابراز تاسف از اینکه بخشنامه افزایش دستمزد برای شاغلان از سوی وزیر کار در فروردین ابلاغ نشد گفت: ابلاغ نشدن بخشنامه برای شاغلان باعث شد تا سازمان تامین اجتماعی نیز به بحث افزایش حقوق ورود نکند و، چون کارگران افزایش حقوق را دریافت نکردند، بازنشستگان نیز محروم ماندند.
رییس کانون بازنشستگان تهران با تاکید بر اینکه انتظار داشتیم افزایش دستمزد در حقوق فروردین ماه اعمال شود تا این مصوبه کام کارگران و بازنشستگان را شیرین کند گفت: متاسفانه ابلاغ دیرهنگام مصوبه از سوی وزیر باعث شد نتوانیم رایزنی مناسبی با مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی حدود ۲۵ همت کسری بودجه دارد گفت: هنگامی سازمان میتواند حقوق و مستمری را افزایش دهد که حقوق شاغلان متناسب با بخشنامه افزایش داشته و حق بیمهها متناسب با آن دریافت شده باشد، هنگامی که سازمان کسری بودجه دارد و حق بیمهها بر اساس حقوق سال گذشته دریافت شده، نمیتوان انتظار داشت سازمان افزایش حقوق را اعمال کند، زیرا منابع دیگری برای پرداخت ندارد و بخش عمده پرداخت مستمری بر اساس حق بیمههای دریافتی صورت میگیرد.
دهقان کیا با اشاره به دیدار نوروزی کانون عالی بازنشستگان با مدیرعامل سازمان گفت: مصطفی سالاری اعلام کرد که امکان پرداخت حقوق فروردین با افزایش حقوق وجود ندارد، اما مدیرعامل قول داد که در اولین فرصت احکام با افزایش جدید صادر و حقوق نیز به همان نسبت افزایش یابد.
هر چه سریعتر افزایش جدید را اعمال کنند
وی خطاب به وزیر کار، مدیرعامل سازمان و هیات دولت گفت: تاخیر در افزایش حقوق آن هم در شرایط تورم وحشتناک ناشی از جنگ، باعث نگرانی بازنشستگان و مستمری بگیران شده و از تمامی تصمیم گیران انتظار داریم هر چه سریعتر افزایش جدید را اعمال کنند.
رییس کانون بازنشستگان تهران با اشاره به اینکه افزایش حقوق دیگری در قالب متناسب سازی برای بخشی از سایر سطوح انجام میگیرد گفت: از آنجا که میبایست برای عدهای از بازنشستگان افزایشی در قالب متناسب سازی صورت گیرد و این افزایش ۹۰ درصدی در قالب یک ۴۰ درصد و دو ۳۰ درصد میبایست صورت بگیرد، در دو سال گذشته یک ۴۰ درصد و یک ۳۰ درصد اعمال شد که امسال افزایش ۳۰ درصد نهایی انجام میشود.
وی با اعلام اینکه امسال میبایست ۹۰ درصد تفاوت ضریب برقراری نسبت به حقوق ۱۴۰۵ را دریافت کنیم گفت: طبق روال گذشته امیدواریم امسال هم مانند دو سال گذشته ۳۰ درصد باقیمانده برای بازنشستگانی که شامل متناسب سازی میشوند، اعمال و پرداخت شود.
دهقان کیا با ابراز نگرانی از روند گرانها و تاثیرات جنگ بر تورم گفت: از آنجا که دولت افزایش تورم را پیش بینی میکرد، در لایحه بودجه برای کالاهای اساسی و دارو ارز قیمت مناسب در نظر گرفت که دولت اصرار دارد برای کنترل قیمتها این مهم را انجام میدهد، اما تورم سرسام آور حکایت دیگری دارد.
وی با اشاره به قیمت سرسام آور کالاهای اساسی از برنج تا گوشت، روغن، حبوبات، دارو و... گفت: هیچ کالایی نیست که بیش از ۱۰۰ درصد گران نشده باشد در حالی که حداقل بگیران ۶۰ درصد و سایر سطوح ۴۵ درصد افزایش حقوق داشتهاند.
حداقل دو ماه بازار را کنترل می کردید
رییس کانون بازنشستگان تهران با اشاره به قول دولت مبنی بر کنترل بازار گفت: انتظار داشتم حداقل دو ماه بازار را کنترل کنند تا تاثیرات ویرانگر تورم را در سفرههای کارگران و بازنشستگان نبینیم، اما هنوز افزایش دستمزد را دریافت نکردهایم که همان وضعیت سال قبل را نیز از دست دادهایم.
وی با تاکید بر اینکه قرار نیست هر سال سفرههای کارگران و بازنشستگان نسبت به سال قبل خالیتر شود گفت: از آنجا که تورم لحظهای است، در شورای عالی کار تصویب شده دستمزد هر ۶ ماه مورد بازنگری قرار گیرد.
دهقان کیا با پذیرفتن اینکه عدد دستمزد نسبت به تورم بزرگتر شده گفت: اینکه دستمزد بالا میرود، ملاک نیست، زیرا سبد معیشت ۹۰ درصد بالا رفته و افزایش حقوق پاسخگو نیست، وضعیتی که نشان میدهد سفرهها خالیتر از گذشته است.
وی با یادآوری سخنان پزشکیان مبنی بر اینکه خروجی کار مسوولان باید بهبود معیشت مردم باشد گفت: واقعیت این است که معیشت نه تنها بهبودی نداشته بلکه وضعیت بسیار خرابتر از گذشته شده و اگر شرایط به همین روال پیش برود، باید هر چه سریعتر نسبت به افزایش دستمزد تجدید نظر جدی صورت پذیرد.
آره هی پول چاپ کنین و تورم درست کنین و از جیب کسانی که حقوق ثابت ندارن بردارین بریزین به جیب کارمندان و بازنشستگان
رضا
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
حتما به فکرشان باشید .... این قشر زحمت کش که الان نیاز به جربان مالی دارند .....
ناشناس
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ناشناس
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ناشناس
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ناشناس
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
نقشه های شوم دشمن را برای این مملکت نقش بر آب کردند. حق شون نیست که شرمنده بشوند
ناشناس
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
دست و پام لرزید. دلم سوخت و درگیر یک عصبانیت فروخورده دیگر شدم
ناشناس
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ناشناس
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
خجالت بکشید از بازنشسته ها ، دوماه ارسال گذشته و قیمت همه چیز صددرصد رشد داشته ولی هنوز دارن به بازنشسته ها حقوق سال قبلشونو میدن . خجالت بکشید .
ناشناس
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ناشناس
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
«فرض کنید فرد اول ماهیانه ۲۰ واحد پول دریافت میکند.
با این مقدار میتواند فقط ۱ کالا بخرد.
در حالی که فرد دوم با درآمد مثلاً ۲۰۰ واحد پول، میتواند ۱۰ برابر همان کالا را تهیه کند.
وقتی هزینههای اساسی مثل غذا، مسکن و حملونقل هم رشد کنند،
فرد با درآمد ۲۰ واحد باید از چند نیاز ضروری خود بگذرد،
در حالی که فرد با درآمد ۲۰۰ واحد فشار چندانی احساس نمیکند.»
ناشناس
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
آره حتما افزایش میدن منتظر باشید خخخخخخخ
ناشناس
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
لز سال 89 که دلار ۸۰۰ تومن بود، مداوم افزایش حقوق داشتیم و حقوق 300 هزار تومنی رسیده به 16 میلیون تومان. اما دلار 160 هزار تومان شده، یعنی 200 برابر. مشکل معیشت با افزایش حقوق جبران نخواهد شد.
بخش خصوصی توان افزایش 60 درصدی ندارد مجبور به تعدیل خواهد بود این افزایش عملا کارگران را بیکار میکند
ناشناس
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
افزایش دستمزد برابر با اخراج کارگر
ناشناس
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
حقوق و دستمزد با توجه به تورم هر ۳ ماه یکبار باید مورد بازبینی قرار گیرد.
ناشناس
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
واقعی یک چیز بیشتر نیست هزینه جنگ از سفره های مردم برداشته شده
درست یا غلط بودنش را من نمی دانم ولی واقعیت این هست که اقتصاد به فنا رفته و قابل بازیابی نیست ما یک کشور جنگ زده هستیم و باید از صفر شروع کنیم و درست ایا بازی با نرخ ارز چاپ پول و .... درمانهای موقتی هستند تجربه این دست مدیریتها تجربه شده
آقایون اقتصاد سیاست نیست که با کتمان و دروغ بشه مدیریتش کرد
