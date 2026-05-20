هلاکت عاملان شهادت مامور فراجا در سراوان
پلیس سیستان و بلوچستان از هلاکت ۲ نفر از عوامل شهادت ستوان سوم امیرحسین شهرکی که عصر امروز در سراوان به شهادت رسیده بود خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان؛ ساعتی قبل سرنشینان یک دستگاه خودرو سواری که به سمت خادمان امنیت تیراندازی و یکی از عوامل پلیس را به شهادت رسانده بودند، با آتش پرحجم مأموران مواجه و ۲ نفر از آنها به هلاکت رسیده که در پاکسازی از محل مقادیری سلاح و مهمات و یک دستگاه ماهواره استارلینک کشف و یک دستگاه خودرو پژو سواری توقیف شد.
تلاش پلیس جهت شناسایی و دستگیری همدستان این افراد ادامه دارد که نتیجه متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.
