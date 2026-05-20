ترامپ: همه چیز برای حمله به ایران آماده است!

دونالد ترامپ درباره مذاکره و جنگ با ایران گفت: «...بسیار در مرز تصمیم‌گیری هستیم. باور کنید اگر پاسخ‌های درست را نگیریم همه‌چیز خیلی سریع پیش می‌رود. همه‌چیز برای اقدام (حمله به ایران) آماده است. ما باید پاسخ‌های درست بگیریم و این پاسخ‌ها باید کاملاً و صددرصد رضایت‌بخش باشند و اگر این اتفاق بیفتد در زمان، انرژی و جان انسان‌ها صرفه‌جویی زیادی می‌شود...» اظهارات کامل ترامپ را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌بینید و می‌شنوید.