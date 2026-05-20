کد خبر:۱۳۷۳۹۶۴
نبض خبر

در سفر عراقچی به نیویورک چه اتفاقی می‌افتد؟

اسماعل بقائی هامانه، سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر عباس عراقچی به نیویورک که برخی پیرامون آن حاشیه سازی کرده‌اند توضیحاتی داد که می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر اسماعیل بقائی ویدیو اسماعیل بقایی هامانه عباس عراقچی نیویورک
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
تقریبا هیچ
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
ما با امریکا در جنگیم این همه سفر انهم با یک لشگر همراه به نیویورک چه توجیه ای غیر از خوشگذرانی و تفریح کردن داره؟؟؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
خوشگذرانی و تفریح ؟! از رییست چه خبر ؟ مراسم تاجگذاریش کی هست ؟ اون می خواهد کجای ایران را شوهر بدهد ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
لشکر همراه را از کجا یافتی؟!!
بعدشم همینطور که سخنگو گفته قرار است بروند به مقر شورای امنیت نه تفریح و امریکا گردی و بقول شما خوشگذرونی
ناشناس
United States of America
۰۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ظریف رو هم ببرید چون عشق نیویورک داره!
ناشناس
| United States of America |
۰۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
دکتر ظریف دوست دارد با امریکایی ها بپرد.همراه خوبی با مسکو و پکن نیست.
بینام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
بدون ظریف هم ۸۰ نفری رفتن
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
عراقچی بدون ظریف هیچ کاری نمیتونه انجام بده
ناشناس
United States of America
۰۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
محل استقرار سازمان ملل خاک امریکا نیست و استقلال و نیروی امنیتی مستقل خودش را دارد.ورود پلیس امریکا بداخل ان ممنوع است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اون ممنوع رو خوب اومدی . دوست دارم .‌
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
دقیقا
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
مردم مخالفند ونمیزارند
مهدیار
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اگر با حضور چین و روسیه باشد و تسلط ایران بر تنگه هرمز و قوانین ایران در این موضوع باشد ، می تواند مفید باشد . با حفظ شرایط ۱۰ گانه ایران و عمل کامل به آنها ما با این حضور و سایر مذاکرات موافقیم .
ایرانی
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هیچ اتفاقی نمی افتد تابناک جان
