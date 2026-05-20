انتشار گفت‌وگوی تلفنی رهبر شهید با همسر شهید رئیسی

گفت‌وگوی تلفنی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه با جمیله علم‌الهدی همسر شهید رئیسی، پس از حادثه‌ سقوط بالگرد رئیس‌جمهور در روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳منتشر شد.
به گزارش تابناک، کانال تلگرامی اخبار رهبر شهید انقلاب اسلامی برای نخستین بار گفت‌وگوی تلفنی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه با خانم علم‌الهدی همسر شهید رئیسی، پس از حادثه‌ی سقوط بالگرد رئیس‌جمهور در روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳را منتشر کرد.

متن این گفت‌وگو به این شرح است: 

رهبر شهید انقلاب: خدا ان‌شاءالله که به شما اجر بدهد، صبر بدهد، تحمل بدهد تا ایشان برگردد ان‌شاءالله و دل شما خوش بشود.

 همسر شهید رئیسی: الهی آمین.

رهبر شهید انقلاب: ان‌شاءالله. ان‌شاءالله. موفق باشید.

همسر شهید رئیسی: الهی شما سالم باشید.

رهبر شهید انقلاب: به دخترخانمها هم سلام برسانید. به هردوشان.

 همسر شهید: چشم. چشم.

رهبر شهید انقلاب: زنده باشید. خداحافظ شما.

همسر شهید: سلامت باشید.

رهبر شهید انقلاب: به امان خدا.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
11
9
پاسخ
روحشان شاد یادشان گرامی
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
11
8
پاسخ
خدا رحمت کنه شهید رییسی را
