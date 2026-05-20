عکس: دیدار وزیر کشور پاکستان با رئیس جمهور

رئیس‌جمهور در دیدار وزیر کشور پاکستان، ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و روند رایزنی‌های دیپلماتیک مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکا، بر ضرورت تداوم گفت‌وگو، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و هماهنگی میان کشورهای اسلامی تأکید و از مواضع و تلاش‌های دولت پاکستان در حمایت از ثبات و تعاملات سازنده منطقه‌ای قدردانی کرد.