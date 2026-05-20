پیام رزمندگان مقاومت به دبیرکل حزب الله

رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان در پیامی خطاب به شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، ضمن اعلام تجدید بیعت، بر ادامه عملیات‌ها تا پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی تأکید کردند.
به گزارش تابناک به نقل از المنار،، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای خطاب به شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله از پیام اخیر وی قدردانی کرده و آن را بازتاب «رابطه پدرانه رهبر با نیروهای خود» توصیف کردند.

در این پیام آمده است: پیام شما را دریافت کردیم؛ پیامی که نشانی از محبت پدر به فرزندان، فرمانده به نیروهایش و شیخ به پیروانش داشت. از احساسات صادقانه، محبت خالصانه و عاطفه پاک شما سپاسگزاریم.

نویسندگان این پیام همچنین با ادای احترام به شهدای مقاومت و خانواده‌های آنها، تأکید کردند که شهدا و حامیان مقاومت با ایستادگی و پایداری خود، به دژی مستحکم در برابر فتنه‌ها و تکیه‌گاهی مطمئن در سخت‌ترین شرایط تبدیل شدند.

در ادامه این پیام، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان بر ادامه عملیات میدانی علیه رژیم صهیونیستی تأکید و اعلام کرده‌اند که نیروهای مقاومت هر روز در میدان نبرد، با بهره‌گیری از انواع سلاح‌ها، به مقابله با دشمن می‌پردازند و تجهیزات و ادوات نظامی آن را هدف قرار می‌دهند.

در بخشی دیگر از این پیام آمده است که اقدامات و مدیریت فرماندهی مقاومت، شرایطی را رقم زده است که دشمن در جنوب لبنان دچار فرسایش شده و دیگر احساس ثبات و امنیت نمی‌کند.

رزمندگان مقاومت همچنین تصریح کردند: عهد ما همان عهدی است که به ما سپرده شد؛ آرام نخواهیم گرفت و از مسیر خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد تا اشغالگران با شکست و ناکامی سرزمین ما را ترک کنند»

در پایان این پیام، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان با تأکید بر «تجدید ولایت، سوگند و بیعت» با رهبری مقاومت، اعلام کردند که مسیر کنونی برای حفظ عزت، آزادی، کرامت و استقلال ادامه خواهد یافت و آزادی و استقلال تنها با فداکاری و ایثار به دست می‌آید.

پیشتر شیخ نعیم قاسم در پیامی به مجاهدان حزب الله و مقاومت اسلامی تاکید کرده بود: پهپادهای شما، اسرائیل اشغالگر و شرورترین آدم های جهان را هراسان کرده است»

وی تاکید کرد که سلاح مقاومت یک موضوع داخلی لبنان است و موضوع هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود.

وی خطاب به رزمندگان مقاومت لبنان گفت: شما نمی‌میرید؛ یا در میدان می‌مانید یا اینکه شهید می‌شوید و نزد پروردگار زنده هستید.

شیخ نعیم قاسم در بخش دیگری خاطرنشان کرد: نه سر خم می‌کنیم و نه تسلیم می‌شویم و به دفاع از لبنان و مردم آن ادامه می‌دهیم. هر چقدر زمان ببرد و هر چقدر تلفات بدهیم، بهای آن کمتر از تسلیم شدن است.

