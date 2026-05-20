غریبآبادی: رژیم اسرائیل از کشتی کمکرسان میترسد!
معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در منطق وارونه آمریکا و اسرائیل، غذا و دارو تهدید است، کمکرسانی جرم است، و محاصرهای که کودکان را گرسنه نگه میدارد، «دفاع» نامیده میشود.
به گزارش ایسنا، کاظم غریبابادی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رژیم کودککش صهیونیستی کشتیهای حامل کمک انسانی به غزه را متوقف میکند؛ آمریکا هم فعالان مرتبط با ناوگان کمکرسانی را تحریم میکند و نام این همدستی را «امنیت» میگذارد. در این منطق وارونه، غذا و دارو تهدید است، کمکرسانی جرم است، و محاصرهای که کودکان را گرسنه نگه میدارد، «دفاع» نامیده میشود.
غریبابادی افزود: حقوق بینالملل روشن است: گرسنگی دادن به غیرنظامیان، مانعتراشی در کمکهای بشردوستانه و مجازات جمعی، جنایت است؛ نه سیاست امنیتی. وقتی رژیم صهیونیستی از کشتی کمکرسان میترسد و آمریکا کمکرسان را تحریم میکند، مسئله امنیت نیست؛ ترس از آشکار شدن جنایت است.
