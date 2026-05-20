شهادت یک پلیس در حمله و تیراندازی مزدوران در سراوانِ
سرنشینان مسلح یک دستگاه خودرو سواری به سمت خادمان امنیت در سراوان منجر به شهادت ستوان دوم امیرحسن شهرکی شد.
کد خبر: ۱۳۷۳۹۳۸| |
2796 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از مهر، دقایقی پیش سرنشینان مسلح یک دستگاه خودرو سواری به سمت خادمان امنیت در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان سراوان تیراندازی اندازی کردند.
این حمله تروریستی منجر به شهادت ستوان سوم امیرحسین شهرکی شد.
اشرار مسلح تحت تعقیب پلیس قرار گرفته و در منطقه پیرامونی طرح امنیتی-انتظامی در حال اجرا است.
اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟