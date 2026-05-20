شهادت یک پلیس در حمله و تیراندازی مزدوران در سراوانِ

سرنشینان مسلح یک دستگاه خودرو سواری به سمت خادمان امنیت در سراوان منجر به شهادت ستوان دوم امیرحسن شهرکی شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دقایقی پیش سرنشینان مسلح یک دستگاه خودرو سواری به سمت خادمان امنیت در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان سراوان تیراندازی اندازی کردند.

این حمله تروریستی منجر به شهادت ستوان سوم امیرحسین شهرکی شد.

اشرار مسلح تحت تعقیب پلیس قرار گرفته و در منطقه پیرامونی طرح امنیتی-انتظامی در حال اجرا است.

اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.