ادعای ترامپ درباره نفوذش روی نتانیاهو درباره ایران
دونالد ترامپ مدعی شد: «نتانیاهو در مورد ایران همان کاری را خواهد کرد که من از او میخواهم. در مورد ایران عجله ندارم و نمیخواهم افراد بیشتری کشته شوند.» اظهارات ترامپ را میبینید و میشنوید.
موندم این چی میگه و چی میخواد ، هر روز که از خواب پا میشه ، خوابی که دیده رو تعریف می کنه
میزان نفوذی که ترامپ روی نتانیاهو داره مثل میزان نفوذ یک سگ کوچولوی بی دندان است که روی صاحبش دارد.