پرویز خرسند درگذشت

پرویز خرسند، نویسنده و روزنامه‌نگار پیشکسوت درگذشت.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، پرویز خرسند که نخستین سردبیر هفته‌نامه سروش پس از وقوع انقلاب اسلامی محسوب می‌شد، در سن ۸۶ سالگی دار فانی را وداع گفت.

او متولد ١٣١٩ شمسی در مشهد و از دوستان و همراهان دیرین دکتر علی شریعتی بود. ویراستاری کتاب‌های دکتر شریعتی، ویراستاری نشریات حسینیه ارشاد در دهه ١٣٥٠، محقق بنیاد شاهنامه به مدیریت استاد جلال‌الدین همایی، پایه‌گذار و اولین سردبیر هفته‌نامه سروش پس از وقوع انقلاب اسلامی (١٣٦٠-١٣٥٨) از جمله سوابق این نویسنده و روزنامه‌نگار فقید محسوب می‌شود.

خرسند روزنامه‌نگاری و نویسندگی را از دوران نوجوانی در دهه ۳۰ آغاز کرد و بعدها در مشهد به کانون نشر حقایق (کانون استاد محمدتقی شریعتی) پیوست. در سال ۱۳۴۱ تحت تعقیب قرار گرفت و به دلیل نوشته‌ها و سخنرانی‌هایش، از سوی رژیم ستم‌شاهی پهلوی به زندان افتاد.از او به عنوان نویسنده‌ای یاد می‌شد که به تعبیر دکتر علی شریعتی «نثر امروز را در خدمت ایمان دیروز قرار داده بود.»

از آثار این نویسنده و روزنامه‌نگار فقید، می‌توان به «اسطوره هابیل و قابیل» (که نوار کاست آن در دهه ١٣٥٠ با تیراژ بالا توسط حسینیه ارشاد به فروش رسید)، «برزیگران دشت خون»، «آنجا که حق پیروز است» (با مقدمه محمدرضا حکیمی)، «مرثیه‌ای که ناسروده ماند» (با مقدمه محمدتقی شریعتی)، «شهید همه اعصار»، «من»، «یگانه و دیوار» (خاطرات زندان)، «پیغام زخم»، «شرح ادبی نهج‌البلاغه» و... اشاره کرد.

خدا بیامرزش، معلم انشای ما در دبیرستان کمال بود! خیلی آدم مثبت و تشویق گر خوبی بود. مهربان و نازنین بود. یادش برای همه کسانی او را دیده اند گرامی خواهد بود.
خدا رحمتش کند. دیگه این آدمها تکرار نمیشن
