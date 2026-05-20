صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تخلف در شماره‌گذاری خودروهای نو

تخلف در فرآیند شماره‌گذاری خودروهای نو در حالی صورت می‌گیرد که طبق قانون، باید در ازای اسقاط هر خودروی فرسوده، ۴ خودروی جدید شماره‌گذاری شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این نسبت در حال حاضر به ۱۲ خودرو افزایش یافته است.
کد خبر: ۱۳۷۳۹۲۲
| |
2196 بازدید
تخلف در شماره‌گذاری خودروهای نو

به گزارش تابناک به نقل از فارس، محمدحسین گودرزی، نایب‌رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور با اشاره به ناترازی موجود در فرآیند اسقاط، اظهار داشت: طبق نص صریح قانون، مقرر شده است در ازای از رده خارج شدن یک خودروی فرسوده، ۴ خودروی جدید شماره‌گذاری شود؛ اما شواهد نشان می‌دهد در حال حاضر این عدد به ۱۲ خودرو افزایش یافته که مصداق بارز تخلف از قانون‌گذار است.

گودرزی درباره دلایل کاهش آمار اسقاط خودروهای فرسوده طی سال گذشته و امسال، گفت: علت اصلی این کاهش، با وجود قوانین به‌روز، نداشتن یک آئین‌نامه مصرح و صحیح است که موجب شده سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه به درستی اجرا نشود.

وی با تأکید بر اینکه افزایش ضریب شماره‌گذاری به ۱۲ خودرو، انگیزه و ضرورت اسقاط را به شدت کاهش داده است، تصریح کرد: اگر آئین‌نامه اسقاط اصلاح شود و خواسته قانون‌گذار مبنی بر نسبت ۱ به ۴ محقق گردد، انجمن صنفی مراکز اسقاط تضمین می‌دهد که تا سال آینده، سقف اسقاط خودروهای فرسوده کشور نه‌تنها به وضعیت مطلوب برسد، بلکه رکورد جدیدی در این حوزه ثبت شود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شماره گذاری خودروهای فرسوده اسقاط خودرو شماره گذاری خودرو تخلف
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واردات هر دو خودرو به شرط اسقاط یک خودرو است
تعیین تکلیف متقاضیان طرح جایگزینی خودرو فرسوده
۱۴۲ میلیون هزینه سالانه هر خودرو فرسوده!
کدام خودروسازان باید گواهی اسقاط ارائه کنند؟
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lQ2
tabnak.ir/005lQ2