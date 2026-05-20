تخلف در شمارهگذاری خودروهای نو
به گزارش تابناک به نقل از فارس، محمدحسین گودرزی، نایبرئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور با اشاره به ناترازی موجود در فرآیند اسقاط، اظهار داشت: طبق نص صریح قانون، مقرر شده است در ازای از رده خارج شدن یک خودروی فرسوده، ۴ خودروی جدید شمارهگذاری شود؛ اما شواهد نشان میدهد در حال حاضر این عدد به ۱۲ خودرو افزایش یافته که مصداق بارز تخلف از قانونگذار است.
گودرزی درباره دلایل کاهش آمار اسقاط خودروهای فرسوده طی سال گذشته و امسال، گفت: علت اصلی این کاهش، با وجود قوانین بهروز، نداشتن یک آئیننامه مصرح و صحیح است که موجب شده سیاستگذاریها در این حوزه به درستی اجرا نشود.
وی با تأکید بر اینکه افزایش ضریب شمارهگذاری به ۱۲ خودرو، انگیزه و ضرورت اسقاط را به شدت کاهش داده است، تصریح کرد: اگر آئیننامه اسقاط اصلاح شود و خواسته قانونگذار مبنی بر نسبت ۱ به ۴ محقق گردد، انجمن صنفی مراکز اسقاط تضمین میدهد که تا سال آینده، سقف اسقاط خودروهای فرسوده کشور نهتنها به وضعیت مطلوب برسد، بلکه رکورد جدیدی در این حوزه ثبت شود.