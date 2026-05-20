نفتالی بنت خطاب به نتانیاهو: کار تمام شد، عقبنشینی کن
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت گزارش داد که نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین رژیم اشغالگر به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم گفته است: سه کلمه دارم که میگویم: کار تمام شد… عقبنشینی کن.
بنت اظهار داشت، نتانیاهو که دورهاش رو به پایان است، مثل یکی از دلالانِ آراء این ور و آن ور میرود. بنت تصریح کرد که نتانیاهو خوار و ذلیل شده درعی و گفنی است (آریه درعی و موشه گفنی، دو رهبر سیاسی جریانهای حریدی)، تا بدینوسیله به آن دو یک سند رسمی تسلیم شدن تقدیم کند.
بنت در کنفرانسی خبری داخل کنست گفت: حضور ما امروز برای جلوگیری از یکی از بدترین لحظات سقوط در تاریخ کنست اسرائیل است؛ لحظهای که در بحبوحه جنگ، قانونی ضدصهیونیستی با عنوان قانون فرار از خدمت در حال تصویب است که این قانون علیه نظامیان ارتش اسرائیل است. سپس ادامه داد: سه کلمهای که برای تو (نتانیاهو) دارم این است: کار تمام شد… عقبنشینی کن.
پیشتر کنست اسرائیل در یک بررسی مقدماتی، طرح انحلال پارلمان را پیش از پایان دورهاش تصویب کرد.