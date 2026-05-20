به گزارش تابناک؛ شامگاه چهارشنبه رسانه خبری العربیه گزارش داد: «تلاش‌های جدی برای نهایی کردن پیش‌نویس توافق بین ایران و آمریکا در جریان است.»

العربیه مدعی شد: «فرمانده ارتش پاکستان ممکن است فردا پنجشنبه به ایران سفر کند تا اعلام کند که پیش‌نویس نهایی توافق تکمیل شده است.»

این رسانه خبری هم‌چنین اعلام کرد: «دور بعدی مذاکرات پس از موسم حج در اواخر ماه مه در اسلام‌آباد برگزار خواهد شد.»

گفتنی است، «محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان صبح روز چهارشنبه برای دومین بار به تهران سفر کرد. این درحالی است که وزیر کشور پاکستان شنبه هفته جاری نیز در سفری دو روزه به تهران سفر کرد و در جریان این سفر پیشنهادات اصلاحی طرف آمریکایی در رابطه با مذاکرات خاتمه جنگ را به طرف ایرانی ارائه داد.

این پیشنهاد مورد بررسی ایران قرار گرفت و به طرف آمریکایی ارائه شد. به نظر می‌آید پیشنهاد طرف آمریکایی در سفر دوم وزیر کشور پاکستان به ایران مورد بررسی مقامات کشورمان قرار گرفته و به زودی برای اعلام نظر به طرف آمریکایی ارائه خواهد شد.

مذاکرات ایران و آمریکا بعد از شکست مذاکرات در دوم اول با حضور «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی و «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا به‌طور تبادل پیام و متن در حال انجام است.