نبض خبر
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق
مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی به خبر منتشر شده درباره صدور حکم پرونده برادرش و محکوم شدنش به 99 ضربه شلاق واکنش نشان داد و مدعی شد چون پژمان جمشیدی و ملیکا پارسادوست زیر یک سقف بودهاند جمشیدی به این حکم محکوم شده است؛ این درحالی است که برخلاف ادعای خواهر این بازیگر، صرف حضور دو شخص نامحرم زیر سقف در حکم رابطه نامشروع یا مادون زنا نیست. اظهارات خواهر جمشیدی را میبینید و میشنوید.
حقیقت مانند آینه آشکار است.
امید است لااقل ۹۹ ضربه شلاق اجرا شود.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
عجب مامک!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اینجوری باشه که همه پزشکا باید شلاق بخورن چون با مریض تو اتاقن. خیلی از کارمندا و مدیرا و کلا نصف مملکت باید هر هفته شلاق بخورن که؟؟ اینم رد داده
چرا حرف بیخود میزنه؟ این حکم رو از کجا آورده؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
دختر گفت گواهی دوربین شاهد داشته.
پس حکم شلاق مصلحتی بود همینم هواشو داشتن
