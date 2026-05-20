En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 20303
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۳۹۱۵
کد خبر:۱۳۷۳۹۱۵
87422 بازدید
نظرات: ۷۷
نبض خبر

توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق

مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی به خبر منتشر شده درباره صدور حکم پرونده برادرش و محکوم شدنش به 99 ضربه شلاق واکنش نشان داد و مدعی شد چون پژمان جمشیدی و ملیکا پارسادوست زیر یک سقف بوده‌اند جمشیدی به این حکم محکوم شده است؛ این درحالی است که برخلاف ادعای خواهر این بازیگر، صرف حضور دو شخص نامحرم زیر سقف در حکم رابطه نامشروع یا مادون زنا نیست. اظهارات خواهر جمشیدی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مامک جمشیدی پژمان جمشیدی ویدیو ملیکا پارسادوست
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
روایت تازه از پرونده جمشیدی؛ پای نفر سوم در میان است
پژمان جمشیدی در آستانه بازگشت به ایران
زمان بازگشت پژمان به ایران اعلام شد
تصاویر آخرین دادگاه پژمان جمشیدی و ادعای وکلایش
ادعاهای جنجالی وکیل شاکی پژمان جمشیدی: DNA کشف شد!
نام شاکی پرونده پژمان جمشیدی لو رفت!
ویدیوی طعنه خواهر پژمان جمشیدی خطاب به ایرانی‌ها
ویدیویی از پژمان جمشیدی در هواپیما که وایرال شد
اجرای مشترک عباس قادری و پژمان جمشیدی
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید
پژمان جمشیدی در کنار خانواده در کانادا + عکس
جزئیات تازه از روند پرونده پژمان جمشیدی
پژمان جمشیدی، مرد هزار میلیاردی سینمای ایران
پژمان جمشیدی کجاست؟
آزادی پژمان جمشیدی تا ساعاتی دیگر
شاکی پژمان جمشیدی: از حقّ خودم دفاع می‌کنم
درخواست خواهر پژمان جمشیدی از مردم
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
دعوای ملیکا و مامک بر سر پژمان جمشیدی بالا گرفت
مکالمه پژمان جمشیدی و خواهرش در تلویزیون
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۰
در انتظار بررسی: ۵۶
انتشار یافته: ۷۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
24
107
پاسخ
حقیقت مانند آینه آشکار است.
امید است لااقل ۹۹ ضربه شلاق اجرا شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
پژمان جمشیدی با این سن وسال مجرد است. با این توجه که او مشکل اقتصادی نداشته است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
8
85
پاسخ
عجب مامک!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
عجب شکل و قیافه ای
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
12
148
پاسخ
خدایا روا مدار که گدا معتبر شود!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
15
155
پاسخ
اینجوری باشه که همه پزشکا باید شلاق بخورن چون با مریض تو اتاقن. خیلی از کارمندا و مدیرا و کلا نصف مملکت باید هر هفته شلاق بخورن که؟؟ اینم رد داده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
9
88
پاسخ
چرا حرف بیخود میزنه؟ این حکم رو از کجا آورده؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، خلوت نامشروع ۹۹ ضربه شلاق داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
11
56
پاسخ
دختر گفت گواهی دوربین شاهد داشته.
پس حکم شلاق مصلحتی بود همینم هواشو داشتن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
7
49
پاسخ
ماده قانونی جدید تصویب شده!!!!!
ناشناس
|
United States of America
|
۱۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
28
90
پاسخ
خودش هم باید به خاطر بی حجابی شلاق بخوره
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
7
63
پاسخ
قسم روباه رو باور کنیم یا دم خروس رو؟
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
9
76
پاسخ
توجیه پیک نیکی ! عجب حکایتی بود
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟