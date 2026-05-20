توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق

مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی به خبر منتشر شده درباره صدور حکم پرونده برادرش و محکوم شدنش به 99 ضربه شلاق واکنش نشان داد و مدعی شد چون پژمان جمشیدی و ملیکا پارسادوست زیر یک سقف بوده‌اند جمشیدی به این حکم محکوم شده است؛ این درحالی است که برخلاف ادعای خواهر این بازیگر، صرف حضور دو شخص نامحرم زیر سقف در حکم رابطه نامشروع یا مادون زنا نیست. اظهارات خواهر جمشیدی را می‌بینید و می‌شنوید.