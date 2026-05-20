ترامپ: نتانیاهو هر کاری بخواهم انجام خواهد داد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا عصر چهارشنبه پیش از عزیمت به ایالت کنتیکت برای سخنرانی افتتاحیه آکادمی گارد ساحلی در اظهاراتی خودستایانه عنوان کرد: «اکنون ۹۹ درصد در اسرائیل طرفدار دارم. میتوانم برای نخستوزیری کاندید شوم، بنابراین شاید بعد از این کار، به اسرائیل بروم و برای نخستوزیری کاندید شوم.»
طبق گزارش رسانه خبری «فاکس نیوز»، دونالد ترامپ درباره «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفت: «نتانیاهو هر کاری که من از او بخواهم انجام خواهد داد.»
او در ادامه اظهاراتش بهعنوان یک جمهوریخواه باز هم به تقلب در انتخابات اما این بار به ایالت کالیفرنیا، ایالتی دموکرات اشاره کرد و مدعی شد: «اگر عیسی مسیح نازل میشد و آراء را میشمرد، من در کالیفرنیا پیروز میشدم!»
ترامپ درباره ملاقات «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین با «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه در پکن گفت: «فکر میکنم خوب است. من با هر دوی آنها کنار میآیم. نمیدانم که آیا مراسم به اندازه مراسم من درخشان بود یا نه. من تماشا کردم. فکر میکنم ما از آنها پیشی گرفتیم. تیم خوبی بود.»
رئیس جمهور آمریکا که به دلیل جنگ علیه ایران شدیدا در سرتاسر ایالات متحده زیر تیغ انتقادات قرار گرفته، ادعا کرد: «من در این خصوص عجلهای ندارم. همه میگویند انتخابات میاندورهای است اما من عجلهای ندارم.»
او با نادیده گرفتن حقایق میدان نبرد و شکستهای نظامی که آمریکا و رژیم صهیونیستی متحمل شده و به اذعان مقامات آمریکایی و پنتاگون، جنگ علیه ایران پیامدهای اقتصادی سنگینی برای طرف آمریکایی در پی داشته، در ادعایی پوچ با بیان اینکه «ما ونزوئلا را تصرف کردیم، مدعی تصرف ایران نیز شد! و گفت: ما تاکنون ۱۳ نفر را از دست دادهایم. اگر کسی جای من رئیسجمهور بود، ۱۰۰ هزار نفر را از دست میداد، درسته؟!
این ادعای ترامپ درحالی عنوان شده که از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بسیاری از رسانههای غربی و تحلیلگران سیاسی خاطر نشان کردهاند که ترامپ نه تنها در اجرای برنامههایش شکست خورده، بلکه دائما از مواضع خود عقبنشینی میکند و با مقایسه شرایط ونزوئلا نسبت به ایران، دچار خطای محاسباتی شد.
آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند سال گذشته در حالیکه گفتوگوهای غیرمستقیم با طرف آمریکایی در جریان بود، تجاوز علیه ایران را آغاز کردند و ایران نیز در پاسخ به تجاوز علیه خاک کشور و دفاع از خود، عملیات وعده صادق ۴ را با هدفگیری پایگاههای آمریکایی در منطقه و اهدافی مشخص در سرزمینهای اشغالی انجام داد.
