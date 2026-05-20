صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام سپاه پاسداران به مناسبت دومین سالگرد شهیدرییسی

شهید آیت الله رئیسی نمونه کامل «عالم عامل» و «مدیر متعهدی» بود که مدیریت را امانتی الهی و مسئولیت را پلی برای خدمت می‌دانست؛ او در اوج مسئولیت، ساده‌زیست، متواضع و در میان مردم نفس می‌کشید.
کد خبر: ۱۳۷۳۹۱۱
| |
729 بازدید
پیام سپاه پاسداران به مناسبت دومین سالگرد شهیدرییسی

 

به گزارش تابناک؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهیدرییسی و همراهانش، پیامی را منتشر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

سالروز شهادت خادم الرضا آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی فرصتی برای بازخوانی یک مکتب متمایز خدمت با محوریت شهید رئیسی در قلب جنگ پیچیده کنونی است

شهید آیت الله رئیسی نمونه کامل «عالم عامل» و «مدیر متعهدی» بود که مدیریت را امانتی الهی و مسئولیت را پلی برای خدمت می‌دانست؛ او در اوج مسئولیت، ساده‌زیست، متواضع و در میان مردم نفس می‌کشید.

امروز که دشمنان انقلاب با تمام توان در میدان نبرد نامتقارن و جنگ شناختی علیه ملت ایران صف‌آرایی کرده‌اند، بازخوانی سیره شهید رئیسی - که تصمیماتش را بر پایه تکلیف، عقلانیت، صداقت و توکل اتخاذ می‌کرد - یک ضرورت راهبردی به ویژه برای کارگزاران و مدیران کشور است.

او درد مردم را از دستان پینه‌بسته کارگران و نگاه نگران جوان جویای کار می‌خواند و هرگز در سنگر مسئولیت، پشت در‌های بسته محصور نشد.

با یادآوری این حقیقت که راه شهید رئیسی از ایمان، اخلاص، عدالت‌خواهی، جوانگرایی، دیپلماسی فعال و تامین کننده منافع ملی و پیوند عمیق با ولایت عبور می‌کند، از آحاد دستگاه‌ها و کارگزاران نظام و نیز جوانان انقلابی و آینده ساز کشور می‌خواهیم که در هر سنگر و مسئولیتی، اخلاق را بر منفعت، تکلیف را بر مصلحت‌جویی و خدمت به خلق را بر آسایش شخصی ترجیح دهند.

در پایان با تبریک و تسلیت سالروز شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش، آیت الله سید محمد آل هاشم، دکتر حسین امیرعبداللهیان، دکتر مالک رحمتی، سرتیپ پاسدار سید مهدی موسوی و دیگر شهدای پرواز اردیبهشت، به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، خانواده معظم شهیدان و آحاد مردم شهیدپرور ایران، حماسه حضور و احساس تکلیف و تبعیت پذیری ملت مبعوث شده، از امامت و رهبری انقلاب، برای حضور در خیابان و میدان در حمایت از نیرو‌های مسلح و مدافع وطن در شرایط خطیر تقابل با قدرت‌های شیطانی و تروریستی جهان، را سرمایه‌ای عظیم برای جهاد خالصانه و همه جانبه دولت و سایر قوای کشور در گره گشایی از مسائل و دغدغه‌های پیش روی ملی بوده و هست.

خادم الرضا شهید رئیسی، در سخت‌ترین شرایط با مجاهدت‌های صادقانه و بی‌منت در متن مردم، امید را در جان جامعه زنده نگه می‌داشت و در نگاهش پیشرفت نه یک شعار که مسیری روشن برای عزت ملی و شکوفه‌هایی استعداد‌های این سرزمین بود.

او با برافراشته نگه داشتن پرچم مسئولیت پذیری، باور به راهبرد "ما می‌توانیم"، را سرمایه گران بهای کشور برای استمرار حرکت انقلاب و پیش برندگی توقف ناپذیر "ایران قوی" به سمت آرمان‌های تمدن ساز و ناکام سازی راهبرد‌ها و سیاست‌های اهریمنی و ضد ایرانی دشمنان علیه این سرزمین قرار داد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۳۰/اردیبهشت/۱۴۰۵

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سیدابراهیم رئیسی سالگرد شهادت
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ در شروع و خروج اقدام علیه ایران راهبرد نداشت
پیام تبریک فرماندهی کل سپاه به مناسبت روز کارگر
لحظه هدف قرار دادن نفتکش متخلف توسط سپاه
تاج: در کانادا از ما پرسیدند شما سپاهی هستید؟ من هم گفتم...
ورود قطر به میانجیگری میان ایران و آمریکا/ فشار ترامپ به امیر قطر برای وساطت
تا ساعتی دیگر / پیام رهبر انقلاب به‌مناسبت سالگرد شهادت شهیدرئیسی
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lPr
tabnak.ir/005lPr