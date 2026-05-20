پیام سپاه پاسداران به مناسبت دومین سالگرد شهیدرییسی

به گزارش تابناک؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهیدرییسی و همراهانش، پیامی را منتشر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

سالروز شهادت خادم الرضا آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی فرصتی برای بازخوانی یک مکتب متمایز خدمت با محوریت شهید رئیسی در قلب جنگ پیچیده کنونی است

شهید آیت الله رئیسی نمونه کامل «عالم عامل» و «مدیر متعهدی» بود که مدیریت را امانتی الهی و مسئولیت را پلی برای خدمت می‌دانست؛ او در اوج مسئولیت، ساده‌زیست، متواضع و در میان مردم نفس می‌کشید.

امروز که دشمنان انقلاب با تمام توان در میدان نبرد نامتقارن و جنگ شناختی علیه ملت ایران صف‌آرایی کرده‌اند، بازخوانی سیره شهید رئیسی - که تصمیماتش را بر پایه تکلیف، عقلانیت، صداقت و توکل اتخاذ می‌کرد - یک ضرورت راهبردی به ویژه برای کارگزاران و مدیران کشور است.

او درد مردم را از دستان پینه‌بسته کارگران و نگاه نگران جوان جویای کار می‌خواند و هرگز در سنگر مسئولیت، پشت در‌های بسته محصور نشد.

با یادآوری این حقیقت که راه شهید رئیسی از ایمان، اخلاص، عدالت‌خواهی، جوانگرایی، دیپلماسی فعال و تامین کننده منافع ملی و پیوند عمیق با ولایت عبور می‌کند، از آحاد دستگاه‌ها و کارگزاران نظام و نیز جوانان انقلابی و آینده ساز کشور می‌خواهیم که در هر سنگر و مسئولیتی، اخلاق را بر منفعت، تکلیف را بر مصلحت‌جویی و خدمت به خلق را بر آسایش شخصی ترجیح دهند.

در پایان با تبریک و تسلیت سالروز شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش، آیت الله سید محمد آل هاشم، دکتر حسین امیرعبداللهیان، دکتر مالک رحمتی، سرتیپ پاسدار سید مهدی موسوی و دیگر شهدای پرواز اردیبهشت، به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، خانواده معظم شهیدان و آحاد مردم شهیدپرور ایران، حماسه حضور و احساس تکلیف و تبعیت پذیری ملت مبعوث شده، از امامت و رهبری انقلاب، برای حضور در خیابان و میدان در حمایت از نیرو‌های مسلح و مدافع وطن در شرایط خطیر تقابل با قدرت‌های شیطانی و تروریستی جهان، را سرمایه‌ای عظیم برای جهاد خالصانه و همه جانبه دولت و سایر قوای کشور در گره گشایی از مسائل و دغدغه‌های پیش روی ملی بوده و هست.

خادم الرضا شهید رئیسی، در سخت‌ترین شرایط با مجاهدت‌های صادقانه و بی‌منت در متن مردم، امید را در جان جامعه زنده نگه می‌داشت و در نگاهش پیشرفت نه یک شعار که مسیری روشن برای عزت ملی و شکوفه‌هایی استعداد‌های این سرزمین بود.

او با برافراشته نگه داشتن پرچم مسئولیت پذیری، باور به راهبرد "ما می‌توانیم"، را سرمایه گران بهای کشور برای استمرار حرکت انقلاب و پیش برندگی توقف ناپذیر "ایران قوی" به سمت آرمان‌های تمدن ساز و ناکام سازی راهبرد‌ها و سیاست‌های اهریمنی و ضد ایرانی دشمنان علیه این سرزمین قرار داد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۳۰/اردیبهشت/۱۴۰۵