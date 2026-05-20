صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
سومین فایل صوتی دکتر قالیباف خطاب به مردم ایران:

دشمن را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد/ملت ایران هرگز دربرابر زورگویی سر خم نمی‌کند

مردم اطمینان داشته باشند نیروهای نظامی ما از فرصت آتش‌بس به بهترین شکل برای بازسازی توان خود استفاده کردند.
کد خبر: ۱۳۷۳۹۰۹
| |
3293 بازدید

دشمن را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد/ملت ایران هرگز دربرابر زورگویی سر خم نمی‌کند

به گزارش تابناک؛  محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در سومین فایل صوتی خود اعلام کرد: تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشان می دهد که به دنبال دور جدید جنگ است.

مردم اطمینان داشته باشند نیروهای نظامی ما از فرصت آتش‌بس به بهترین شکل برای بازسازی توان خود استفاده کردند.

دشمن را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد.

از جهش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های زندگی مردم اطلاع دارم.

همان‌طور که آقای رئیس‌جمهور گفتند ملت ایران هرگز دربرابر زورگویی سر خم نمی‌کند.

یکی از خطاهای محاسباتی دشمن این بود که اگر زندگی مردم سخت‌تر شود، انسجام ملی تضعیف می‌شود.

مردم انتظار دارند همه مسئولان همراستا با بعثت اعجاز گونه مردم برای حل مشکلات معیشتی به صورت جهادی تلاش کنند.

مجلس از آغاز جنگ تحمیلی سوم بیش از ۱۲۰ جلسه نظارتی و ۲ جلسه صحن به صورت وبیناری برای بررسی گرانی‌ها و سایر مسائل کشور برگزار کرده است.

کمیته نظارتی ویژه مجلس برای بررسی مسائل معیشتی و تامین کالاهای اساسی تشکیل می‌شود.

متاسفانه برخی با انگیزه‌های سیاسی و به بهانه گرانی‌ها بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها، انگشت اتهام را فقط به سوی دولت یا رئیس جمهور می‌گیرند.

برخی انتقادها از دولت بگونه‌ای است که گویی جنگی اتفاق نیفتاده است.

من منکر برخی ضعف‌های مدیریتی نیستم اما آدرس غلط دادن، به وحدت ملی لطمه می‌زند.

تأمین پایدار کالاهای اساسی باید اولویت اول همه مسئولان باشد.

با مدیریت جهادی و حفظ انسجام و وحدت ذیل رهنمودهای رهبر عزیز انقلاب، همین شرایط می‌تواند به فرصتی برای تقویت هرچه بیشتر همبستگی ملی تبدیل شود.

به برکت خون رهبر شهیدمان و دیگر شهدا و با پشتوانه ملت مبعوث شده، این مردم ایران هستند که با پیروزی در این جنگ، ایرانی مستقل، یکپارچه، مقتدر و پیشرفته را به آیندگان خود هدیه خواهند داد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف دشمن جنگ آتش بس انسجام ملی گرانی جنگ اقتصادی
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نگرانی تندروها از یکپارچه شدن میدان و دیپلماسی
آیت‌الله نوری‌همدانی: تجمعات نباید بوی اختلاف دهد
ژاپن و زنگ خطر «جنگ طولانی»
تاثیر محدودشدن اختیارت جنگی ترامپ بر جنگ با ایران
سپاه: در صورت تجاوز به ایران، جنگ را جهانی می‌کنیم
تکذیب خبر کناره‌گیری قالیباف از ریاست هیئت مذاکره‌کننده
حمله تند قالیباف به تامین‌کنندگان مالی جنگ علیه ایران
قالیباف:شهید رئیسی، راه‌حل مشکلات را در انقلاب می‌دید
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lPp
tabnak.ir/005lPp