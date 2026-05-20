به گزارش تابناک؛ محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در سومین فایل صوتی خود اعلام کرد: تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشان می دهد که به دنبال دور جدید جنگ است.

مردم اطمینان داشته باشند نیروهای نظامی ما از فرصت آتش‌بس به بهترین شکل برای بازسازی توان خود استفاده کردند.

دشمن را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد.

از جهش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های زندگی مردم اطلاع دارم.

همان‌طور که آقای رئیس‌جمهور گفتند ملت ایران هرگز دربرابر زورگویی سر خم نمی‌کند.

یکی از خطاهای محاسباتی دشمن این بود که اگر زندگی مردم سخت‌تر شود، انسجام ملی تضعیف می‌شود.

مردم انتظار دارند همه مسئولان همراستا با بعثت اعجاز گونه مردم برای حل مشکلات معیشتی به صورت جهادی تلاش کنند.

مجلس از آغاز جنگ تحمیلی سوم بیش از ۱۲۰ جلسه نظارتی و ۲ جلسه صحن به صورت وبیناری برای بررسی گرانی‌ها و سایر مسائل کشور برگزار کرده است.

کمیته نظارتی ویژه مجلس برای بررسی مسائل معیشتی و تامین کالاهای اساسی تشکیل می‌شود.

متاسفانه برخی با انگیزه‌های سیاسی و به بهانه گرانی‌ها بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها، انگشت اتهام را فقط به سوی دولت یا رئیس جمهور می‌گیرند.

برخی انتقادها از دولت بگونه‌ای است که گویی جنگی اتفاق نیفتاده است.

من منکر برخی ضعف‌های مدیریتی نیستم اما آدرس غلط دادن، به وحدت ملی لطمه می‌زند.

تأمین پایدار کالاهای اساسی باید اولویت اول همه مسئولان باشد.

با مدیریت جهادی و حفظ انسجام و وحدت ذیل رهنمودهای رهبر عزیز انقلاب، همین شرایط می‌تواند به فرصتی برای تقویت هرچه بیشتر همبستگی ملی تبدیل شود.

به برکت خون رهبر شهیدمان و دیگر شهدا و با پشتوانه ملت مبعوث شده، این مردم ایران هستند که با پیروزی در این جنگ، ایرانی مستقل، یکپارچه، مقتدر و پیشرفته را به آیندگان خود هدیه خواهند داد.



