صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله تند قالیباف به تامین‌کنندگان مالی جنگ علیه ایران

قالیباف: آمریکا دوباره در جنگی بی‌پایان که در آن امکان پیروزی ندارد گیر خواهد افتاد
کد خبر: ۱۳۷۳۹۰۷
| |
3641 بازدید
حمله تند قالیباف به تامین‌کنندگان مالی جنگ علیه ایران



به گزارش تابناک؛ محمدباقز قالیباف؛ رئیس مجلس در صفحهٔ خود عبارتی از فصل ۱۱ کتاب خاطرات ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نقل کرد: «ما احساس می‌کردیم در دو جنگ بی‌پایان و بدون امکان برد گیر افتاده‌ایم و سهم نامتناسبی از سربازان از محله خودمان (محله فقرا) آمده بود.»

قالیباف در ادامه نوشت: این وضعیت (گیر افتادن آمریکا در جنگی که نمی‌توانند ببرند) دوباره درحال تکرارشدن است. این‌بار فقرا و فراموش‌شدگان آمریکایی باید هزینهٔ جنگ‌افروزی الیگارش‌های نزدیک به کاخ سفید، افراد شیطان‌صفتی همچون جیمی دیمون و لابی تاجران جنگ در واشینگتن را بپردازند.

گفتنی است جیمی دیمون، مدیرعامل موسسه مالی و بانک جی‌پی مورگان، در آمریکا و از مهم‌ترین چهره‌های حلقهٔ تامین‌کنندگان مالی جنگ آمریکا با ایران است که به‌تازگی نیز علیه ایران لفاظی کرده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف ونس جنگ جی پی مورگان جنگ افروزی
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نگرانی تندروها از یکپارچه شدن میدان و دیپلماسی
دشمن را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد/ملت ایران هرگز دربرابر زورگویی سر خم نمی‌کند
سپاه: در صورت تجاوز به ایران، جنگ را جهانی می‌کنیم
تاثیر محدودشدن اختیارت جنگی ترامپ بر جنگ با ایران
ژاپن و زنگ خطر «جنگ طولانی»
قالیباف:شهید رئیسی، راه‌حل مشکلات را در انقلاب می‌دید
تکذیب خبر کناره‌گیری قالیباف از ریاست هیئت مذاکره‌کننده
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lPn
tabnak.ir/005lPn