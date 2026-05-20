حمله تند قالیباف به تامینکنندگان مالی جنگ علیه ایران
قالیباف: آمریکا دوباره در جنگی بیپایان که در آن امکان پیروزی ندارد گیر خواهد افتاد
به گزارش تابناک؛ محمدباقز قالیباف؛ رئیس مجلس در صفحهٔ خود عبارتی از فصل ۱۱ کتاب خاطرات ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا نقل کرد: «ما احساس میکردیم در دو جنگ بیپایان و بدون امکان برد گیر افتادهایم و سهم نامتناسبی از سربازان از محله خودمان (محله فقرا) آمده بود.»
قالیباف در ادامه نوشت: این وضعیت (گیر افتادن آمریکا در جنگی که نمیتوانند ببرند) دوباره درحال تکرارشدن است. اینبار فقرا و فراموششدگان آمریکایی باید هزینهٔ جنگافروزی الیگارشهای نزدیک به کاخ سفید، افراد شیطانصفتی همچون جیمی دیمون و لابی تاجران جنگ در واشینگتن را بپردازند.
گفتنی است جیمی دیمون، مدیرعامل موسسه مالی و بانک جیپی مورگان، در آمریکا و از مهمترین چهرههای حلقهٔ تامینکنندگان مالی جنگ آمریکا با ایران است که بهتازگی نیز علیه ایران لفاظی کرده است.
