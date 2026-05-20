



به گزارش تابناک؛ محمدباقز قالیباف؛ رئیس مجلس در صفحهٔ خود عبارتی از فصل ۱۱ کتاب خاطرات ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نقل کرد: «ما احساس می‌کردیم در دو جنگ بی‌پایان و بدون امکان برد گیر افتاده‌ایم و سهم نامتناسبی از سربازان از محله خودمان (محله فقرا) آمده بود.»



قالیباف در ادامه نوشت: این وضعیت (گیر افتادن آمریکا در جنگی که نمی‌توانند ببرند) دوباره درحال تکرارشدن است. این‌بار فقرا و فراموش‌شدگان آمریکایی باید هزینهٔ جنگ‌افروزی الیگارش‌های نزدیک به کاخ سفید، افراد شیطان‌صفتی همچون جیمی دیمون و لابی تاجران جنگ در واشینگتن را بپردازند.



گفتنی است جیمی دیمون، مدیرعامل موسسه مالی و بانک جی‌پی مورگان، در آمریکا و از مهم‌ترین چهره‌های حلقهٔ تامین‌کنندگان مالی جنگ آمریکا با ایران است که به‌تازگی نیز علیه ایران لفاظی کرده است.