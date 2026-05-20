عراقچی از هماهنگی وزار‌ خارجه با فرماندهان‌نظامی خبر داد

عراقچی: نیرو‌های مسلح همواره قهرمانان ما هستند. در مسیر تحقق آرمان‌های کشور برخی جان خود را فدا می‌کنند و برخی دیگر از نام و آبروی خویش می‌گذرند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در مراسم گرامیداشت چهلم شهید خرازی و دومین سالگرد شهید امیرعبداللهیان بیان داشت: دیپلمات‌های کشور در صورت تغییر نقش، با همان صلابت پشت لانچر‌های دفاعی قرار می‌گیرند و نیرو‌های نظامی نیز در صورت اقتضا، با همان اقتدار پشت میز مذاکره خواهند نشست؛ چراکه تمامی نهاد‌ها هدفی مشترک را در یک مسیر واحد دنبال می‌کنند.

وی افزود: نیرو‌های مسلح همواره قهرمانان ما هستند. در مسیر تحقق آرمان‌های کشور برخی جان خود را فدا می‌کنند و برخی دیگر از نام و آبروی خویش می‌گذرند.

عراقچی تصریح کرد: ارتباط و هماهنگی مستمر و روزانه میان وزارت خارجه و فرماندهان نیرو‌های مسلح در سطوح مختلف جریان دارد.

عباس عراقچی شهید خرازی فرماندهان نظامی نیروهای مسلح وزارت خارجه
