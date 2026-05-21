تابناک گزارش می دهد؛

صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات

دولت سرانجام در برابر واقعیت‌های خشن بازار تسلیم شد؛ ابلاغیه جدید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر قیمت ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومانی شیر خام، نه یک اصلاح قیمت ساده، که یک زلزله تمام‌عیار در معیشت مردم است. در حالی که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون این سومین موج گرانی شیر است، حالا با جهش ۱۰۰ درصدی، ماده اولیه ۷۰ درصد لبنیات کشور دو برابر شده تا پنیر ۱۰۰ هزار تومانی دیگر یک رویا نباشد، بلکه واقعیتی تلخ در انتظار ویترین مغازه‌ها باشد.
شاید وقت آن رسیده که شیر و ماست را هم مانند کالاهای ویترینی و لوکس، فقط از پشت شیشه تماشا کنیم! با مصوبه جدید وزارت جهاد، قیمت شیر خام درب دامداری از مرز ۶۰ هزار تومان گذشت تا نرخ سرانه مصرف لبنیات در ایران که هم‌اکنون نیز یک‌سوم استانداردهای جهانی است، به سقوط آزاد خود ادامه دهد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با توجه به ابلاغیه جدید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تعیین قیمت۶۰ هزار و ۵۰۰ تومانی برای هر کیلوگرم شیر خام، شاهد یک زلزله قیمتی در بازار لبنیات خواهیم بود به طوری که قیمت شیر خام در آخرین مصوبه رسمی (مهرماه ۱۴۰۴)، حدود ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان (با توجه به چربی و کیفیت) تعیین شده بود. حالا با اعلام نرخ ۶۰،۵۰۰ تومان، قیمت شیر خام عملاً بیش از ۱۰۰ درصد (دو برابر) افزایش پیدا کرده است به طوری که هر ۱ دهم درصد چربی اضافه نیز ۶۵۰ تومان قیمت خورده که برای شیر‌های با چربی بالاتر، قیمت را به بیش از ۶۲ هزار تومان می‌رساند.

ازسویی دیگر، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، این سومین بار است که قیمت شیر خام به‌صورت رسمی یا غیررسمی دستخوش تغییر می‌شود به طوری که اولین بار اوایل ۱۴۰۴ بود که افزایش قیمت ناشی از حذف کامل ارز ترجیحی نهاده‌های دامی انجام شد و در دومین نوبت پاییز ۱۴۰۴ اتفاق افتاد که اصلاح قیمت به دلیل تورم بخش حمل‌ونقل و دستمزد دامداران صورت گرفت، اما نوبت سوم به اردیبهشت ۱۴۰۵برمی گردد که جهش ۱۰۰ درصدی را ثبت کرد که بیشتر ناشی از واقعی‌سازی قیمت‌ها متناسب با نرخ ارز آزاد و جبران عقب‌ماندگی هزینه‌های تولید دامداران است. 

شیر خام ماده اولیه بیش از ۷۰ درصد محصولات لبنی است که با دو برابر شدن قیمت آن، باید منتظر افزایش حداقل ۷۰ تا ۹۰ درصدی در قیمت پنیر، ماست، کره و شیر‌های بسته‌بندی باشیم. به عنوان مثال، پنیر ۴۰۰ گرمی که پیش از این حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان بود، به مرز ۱۰۰ هزار تومان نزدیک خواهد شد.

سرانه مصرف لبنیات در ایران هم‌اکنون نیز به شدت زیر استاندارد‌های جهانی (حدود ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم در سال نسبت به استاندارد ۱۶۰ کیلوگرم) است و این جهش قیمتی، لبنیات را از یک کالای اساسی به یک کالای لوکس تبدیل کرده و بحران سوءتغذیه، پوکی استخوان و کوتاهی قد در نسل‌های آینده را تشدید می‌کند.

اگرچه قیمت جهانی شیر ممکن است بالا باشد، اما نوسانات شدید داخلی باعث می‌شود صنایع لبنی نتوانند قرارداد‌های بلندمدت صادراتی ببندند و بازار‌های منطقه‌ای (عراق، افغانستان و کشور‌های حوزه خلیج فارس) را به رقبایی نظیر ترکیه واگذار کنند.

صنایع لبنی کوچک که نقدینگی کمتری دارند، توان خرید شیر خام با این قیمت‌های نجومی را نخواهند داشت و احتمال تعطیلی واحد‌های کوچک و تمرکز قدرت در دست چند برند بزرگ (انحصار غیررسمی) بسیار زیاد است.

به نظر می‌رسد که موافقت با پیشنهاد انجمن صنایع لبنی برای تدوین دستورالعمل واحد، بیشتر این مساله را نشان می‌دهد که دولت پذیرفته که دیگر قادر به کنترل دستوری قیمت‌ها نیست و این دستورالعمل احتمالاً به سمت قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا با نظارت سازمان حمایت حرکت خواهد کرد؛ چیزی که در کوتاه‌مدت فشار را بر مصرف‌کننده نهایی چندبرابر می‌کند.

به گزارش تابناک، گرانی ۱۰۰ درصدی شیر خام در اردیبهشت ۱۴۰۵، نه تنها یک شوک اقتصادی، بلکه یک هشدار جدی برای امنیت غذایی است. دولت با این مصوبه، عملاً توپ را به زمین صنایع لبنی انداخته است تا با هماهنگی سازمان حمایت، قیمت‌های جدید را روی کالا‌ها درج کنند. بدون شک، هفته‌های آینده شاهد موج جدیدی از گرانی در ویترین فروشگاه‌ها خواهیم بود که می‌تواند منجر به رکودِ تورمی در این بخش شود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
13
253
پاسخ
خدایا چرا ما رو تو خاورمیانه متولد کردی؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
خاورمیانه هیچ وقت درست نمیشه
مهران
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
گالن بنزین تو آمریکا چند؟ اینا رو ول کن. یادتونه ذوق میکردین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
مهران:تو فقط رضایت داری ، ای ول بابا
مهران
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ادرس غلط ندید تمام اقتصاد دان ها میگن تورم عاملش دولته. مگه کشورهای دیگه جنگ نداشتن؟ چطور جنگ اینقدر روی ایران اثر گذاشته؟ چرا ملک تو شرایط جنگی باید گرون تر بشه؟ غیر اینه که دولت شده دلال؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تو خاورمیانه به دنیا اومدیم ولی لزومی نداره تا آخر عمر در خاورمیانه زندگی کنیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ناشناس
ما اومدیم تو خاورمیانه زندگی نکنیم ، آیلتس و تافل رو کردن خدا تومن حدود ۸۵ روزم هس نت قطع هس ،
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
اینجا ایران زمان پزشکیانه و داستانش با خاورمیانه و قبل از پزشکیان زمین تا آسمون فرق میکنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
مهران قیمت بنزین را در امریکا می بینی در عین حال چشمت را بر حقوق ها شون می بندی،اگر اینطور است حقوق دلاری شان را بر مبنای ریال ضرب کن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
داداش کلا ۳۰ درصد شیر رو گرون کردن
چرا باید محصولات دوبرابر بشه
عباس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
آقا مهران مثل اینکه سایبری پایداری هاست. کی با کشوری میجنگه که هزار و پانصد میلیارد دلار بودجه نظامی اوست و اقتصادش بهم نمیریزه؟ تازه همه چیز تحریم هم هست.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
دولت و مجلس و مسئولین این را بدانند خدا جای حق نشسته است. این جق مردم ایران نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
مهران جان متوسط حقوق چند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جناب گالن بنزین تو آمریکا چنده
میدونی هر گیگ اینترنت اینجا چنده؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
خاورمیانه نه، ایران الان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
بیچاره دامدار با گرانی خوراک دام و علوفه و...
آش نخورده دهن سوخته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
6
145
پاسخ
این دولت هدفش چیه اسایش مردم یانابودی اسایش مردم دارید چیکار مکینید خودتونم میدونید کی گفته هرچی گرون کنید اقتصاد بهتر میشه
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
دولت است مالک اکثر مراکز تولیدی و با توجه به دیدگاه یک طرفه دولت محترم مبنی بر رساندن قیمتها به نرخ ارز بازار در داخل کشور ولی نکته وحشتناک آن چندین برابر شدن همه قیمتها ولی حقوق های پرداختی نهایتاً سی درصد افزایش ، حال شما فکر کنید کسری قدرت خرید ناشی از این گرانی های روز به روز را مردم چگونه باید پر نمایند فقط کوچک و کوچک کردن سفره عامه مردم ، البته حتمامنتظرتاثیر آن هستند؟!؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
پتروشی و فولاد و خیلی از کارخانه ها از رده خارج شدن چه انتظاری دارید ؟
آزاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
پس متوجه شدید که جنگ وتحریم و محاصره عامل گرانی و تورم نیست . مهمترین عاملش مسئولان نالایق هستند و بس .
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
در جواب:
پتروشی و فولاد و خیلی از کارخانه ها از رده خارج شدن چه انتظاری دارید ؟
ببین یک مثال پراید که زمانی 6200 بود الان رسیده به یک میلیارد. قبل از اینکه پتروشیمی و فولاد اسیب ببینند هم به شدت رشد قیمت داشت بعدش هم گرون شد. . این ها ربطی به جنگ نداره بازار دلالی و سودجویی و کاهش ارزش پول ملی تاثیر داره.
محمدحسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
در پاسخ به رضا ، دولت محترم ؟ اصلا محترم نبوده و هیچوقت نیز نخواهد بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
2
112
پاسخ
پس کو کالابرگ دو ملیون تومنی؟!
البته باید بشه ۱۰ ملیون تومن
و یارانه نقدیم بشه ۲۰ ملیون تومن
و هر ماهم ۲۰ درصد بیشتر بشه
همشم که حرف الکی سر خرمن ، بزک نمیر
پاسخ ها
آزاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
با یک کلک مرغابی یارانه کالاهای اساسی را حذف کردند و قیمت ها آزادشد ، هیچ کس هم متوجه نشد !!! حالا هم با یک جنگ زرگری در حال کاهش ارزش کالابرگ هستند تا عملا حذف شود .
احمد
| Canada |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
عزیزم میشه منتها باید بنزین و گازوئیل هم بشه ۱۰۰ هزار تومان برق و گاز هم‌۳۰ برابر بشه شما خر را میخواهید ولی خرما را نمی‌خواهید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
1
125
پاسخ
با این حساب دیگر نگران کوچک شدن سفره های مردم نیستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ما خیلی وقت سفره میندازیم یه تیکه نون بربری چای که سفره نمیخواد! سفره مال اونی که پنیر داره، کره میخوره، خامه داره، آب پرتقال میارن براش، تخم مرغ عسلی میارن براش.... سفره ما اینها. که ریخت پاش دارن یه تیکه نون خشک که سفره نمیخواد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
نه شیر و لبنیات از خارج کشور میاد و الان تنگه بسته هست و ما تحریم هستیم و مصرف سرانه ایران بالا هست بنابراین طبیعی هست که لبنیات گران بشود
به افتخار وزیر جهاد کشاورزس یک کف مرتب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
4
142
پاسخ
گرانی اجناس یک طرف ، بی کیفیت شدنشون هم یک طرف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
4
152
پاسخ
کلا در ایران غیر از صبحانه خود زندگی و زنده بودن لاکچری شده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
گل فرمایش کردی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
در تایید حرف شما ، املت هم غذای لاکچری شده! آیا دردناک نیست؟ مسئولان در رده‌های مختلف چه احساسی در این مورد دارند؟
فریبرز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
6
154
پاسخ
تو این شرایط خیلیا اگر بمیرن هم پول‌کفن و دفن خودشون رو ندارن! هزینه خرید قبر و...هم چند برابر شده!حتی یک تیکه قبر رایگان هم سهم ما از این خاک نشده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
متاسفانه چقدر تاریک و درست گفتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
غصه نخور . ماشاالله 30 میلیون نفر افغانی ریختن اینجا چنان خانوادگی همه شغلها رو قبضه کردن که هر چی ما ایرانیها داریم روزبروز صدقه سر سیاستهای پزشکیان گرسنه تر میشیم اونا پولدارتر و مرفه تر . دارن میشن نسل و جمعیت آینده کشور . مسئولی که اینه سیاستش خدا خودش جوابشو بده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
!البته مرده راحت میشه. وای به حال بازماندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
3
132
پاسخ
هر دو سه ماه یکبار خبر میاد که لبنیات گرون شد . خداشاهده که خیلی هنر بکنیم درآمدمون فقط به خورد خوراک و مواد شوینده میرسه . دیگه هیچی نه لباس نه تفریح نه حتی درمان ...
حتی یک گوشی رده متوسط هم آرزو شده
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
3
72
پاسخ
مبارکه
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
6
161
پاسخ
یادش بخیر میگفتند مکانیزم ماشه تاثیری نداره؟ جنگ تاثیری روی اقتصاد نداره. حتما انتظار دارید مردم هم به حرف شما اعتماد کنند؟
پاسخ ها
آزاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جالبه که شهردار تهران هم گفته : انبار ها مملو از کالا هست و دغدغه ای نداریم !!!! انبار ها پر هست ولی جیب ها خالی ، انبارها پر هست ولی درش قفل ! انبارها پر هست ولی برای خواص .
عقتصاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
داداش گلم مسئله تورم، از همینجا تا آلمان یک مسیله پولیه! مثلا ترکیه بغل گوش خودمون بیست سال پیش هفت صفر از پولش کم کرد، مکانیزم ماشه فعال شده بود؟ با کمال ادب و احترام ، لطفاً تو هر مسیله ای که مطالعه در حد صفر دارید، ابراز نظر نفرمایید!
