رابطه با مرد متاهل منجر به قتل زن جوان شد

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ مرگ زن ۴۴ ساله‌ای در یکی از بیمارستان‌های تهران، سرنخی از یک رابطه پنهانی و نقشه‌ای از پیش طراحی‌شده را آشکار کرد. این زن پیش از جان باختن به کارکنان بیمارستان گفته بود قرصی را از مردی که با او در ارتباط بوده دریافت کرده و خود به‌صورت عمدی ماده‌ای مصرف نکرده است. همین اظهارات، مسیر پرونده را به سمت یک جنایت عمدی تغییر داد.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در ادامه تحقیقات، مردی متأهل را که با قربانی رابطه داشت شناسایی و بازداشت کردند. متهم پس از مواجهه با شواهد اعتراف کرد که به دلیل اصرار زن برای ازدواج و پایان دادن به زندگی مشترکش، تصمیم به قتل او گرفته و قرص برنج را در میان دارو‌های سرماخوردگی به وی داده است.

با وخیم شدن حال زن، او را به بیمارستان رساند، اما تلاش پزشکان برای نجات جانش بی‌نتیجه ماند. متهم اکنون در بازداشت است و تحقیقات درباره ابعاد این پرونده ادامه دارد.