جزئیات بازداشت رشید مظاهری

مظاهری،‌ دروازه‎‌بان پیشین فوتبال که به دلیل کلاهبرداری حکم جلبش صادر شده بود، حین فرار از کشور دستگیر شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رشید مظاهری، دروازه‌بان پیشین فوتبال چهارشنبۀ گذشته در مرز ماکوی آذربایجان غربی بازداشت شد و هم اکنون در زندان مرکزی ارومیه زندانی است.

حکم جلب مظاهری در ماه‌های اخیر به دلیل شکایت اقوام نزدیک و مدیر برنامه‌اش با اتهام کلاهبرداری صادر شده بود. او از حدود ۱۰ ماه قبل متواری است.

یک کارشناس امنیتی معتقد است وی پس از ناآرامی‌ها با سوءاستفاده از شرایط کشور با انتشار ویدئوهایی علیه حاکمیت به دنبال پروندۀ پناهندگی بود.

ساعتی پیش، رسانۀ قوۀ قضائیه خبر داد او درحالی‌که تغییر چهره داده و می‌خواسته به مأموران مرزبانی رشوه بدهد، دستگیر شده است.