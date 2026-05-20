کاهش قیمت خودروهای داخلی+ جدول

بررسی وضعیت بازار خودرو در۱۰ روز اخیر (۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت ماه) نشان‌دهنده تغییر مسیر قیمت‌ها و کاهش نرخ خودروهای داخلی و مونتاژی است. در حالی که طی ماه گذشته بازار با رشد غیرمنطقی همراه بود، اما در روزهای اخیر با فروکش کردن هیجانات شاهد افت ۲۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی در برخی مدل‌ها هستیم.
کد خبر: ۱۳۷۳۸۹۶
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ روند قیمت برخی از خودرو‌های داخلی و خارجی پر مخاطب در بازار خودرو طی ۱۰ روز اخیر حاکی از ثبات نسبی در بازار خودرو و کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار دارد.

این در حالی است که طی یک ماه اخیر وضعیت بازار خودرو با رشد چشمگیری رو‌به‌رو بود و در بعضی از خودرو‌ها قیمت به صورت غیر منطقی افزایش یافت. با این حال، به نظر می‌رسد با وجود اینکه قیمت‌ها همچنان بسیار بالاست و با بسیاری از واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد، اما بازار خودرو در حال حاضر کمی ثبات یافته و از وضعیت قیمت‌گذاری هیجانی دور شده است.

بر اساس مشاهدات از قیمت‌گذاری خودرو در بازار آزاد، خودرو‌های داخلی به صورت میانگین بین ۳۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان طی ۱۰ روز اخیر (۲۰ الی ۳۰ اردیبهشت ماه) کاهش داشته و کاهش قیمت در برخی از خودرو‌های مونتاژی نیز در محدوده ۲۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان مشاهده شده است. با این حال در برخی از مدل‌ها به علت اقتصادی بودن قیمت تقاضا همچنان بالاست و شاهد افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته هستیم.

جدول زیر میزان تغییرات قیمت برخی از خودرو‌های پر مخاطب در بازه زمانی ۱۰ روزه (۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت ماه) را نشان می‌دهد:

بازار خودرو قیمت گذاری کاهش قیمت خودرو مونتاژی بازار آزاد
