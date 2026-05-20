نامه محرمانه چند باشگاه به مسئولان فوتبال

چند باشگاه لیگ برتری با ارسال نامه‌ای به مسئولان فوتبال تاکید کرده‌اند که به خاطر مشکلات اقتصادی توان ادامه این رقابت‌ها را ندارند و خواستار اعلام پایان بیست و پنجمین دوره لیگ برتر شده‌اند.
فشار‌های مالی، مشکلات لجستیکی و نگرانی‌های ناشی از شرایط ویژه کشور پس از جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی علیه ایران، حالا به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران فوتبال چند باشگاه لیگ برتری تبدیل شده است تا جایی که برخی باشگاه‌های لیگ برتری در نامه‌ای محرمانه به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، رسماً از ناتوانی در ادامه فعالیت حرفه‌ای خبر داده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ چند باشگاه لیگ برتری با ارسال مکاتباتی محرمانه و صحبت‌های شفاهی مهم با ارکان سازمان لیگ و فدراسیون، شرایط اقتصادی و اجرایی خود را «بحرانی» توصیف کرده و نسبت به ادامه حضور در فصل جاری لیگ برتر ابراز تردید کرده‌اند. در این نامه‌ها مشکلات مربوط به پرداخت قرارداد بازیکنان و کادر فنی، دشواری‌های حمل‌ونقل، محدودیت‌های زیرساختی و همچنین کاهش حمایت اسپانسر‌ها از جمله مهم‌ترین دلایل عنوان شده است.

برخی مدیران باشگاهی معتقدند ادامه مسابقات بدون حمایت فوری دولت، وزارت ورزش و نهاد‌های تصمیم‌گیر، عملاً امکان‌پذیر نیست و در صورت تداوم وضعیت موجود، چند تیم حتی برای تامین ابتدایی‌ترین هزینه‌های عملیاتی خود نیز دچار بحران خواهند شد.

این در حالی است که سازمان لیگ در اواخر فروردین ماه جلسات فشرده‌ای را با مدیران باشگاه‌ها برگزار کرده و سناریو‌های مختلفی از جمله تعویق مسابقات، کاهش هزینه‌های اجرایی را بررسی کرد، اما با نظر جمعی آنها تصمیم به تعلیق بازی‌ها پس از جام جهانی ۲۰۲۶ گرفت.

حالا برخی باشگاه‌ها در مکاتبات جدید خود تاکید کرده‌اند که ادامه مسابقات بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای فوتبال کشور به همراه داشته باشد. این در حالی است که سازمان لیگ برای راضی نگه داشتن اسپانسر‌های تبلیغات محیطی خود چاره‌ای جز برگزاری لیگ برتر ندارد.

اکنون باید دید در روز‌های آینده، نهاد‌های تصمیم‌گیر چه راهکاری برای عبور فوتبال ایران از یکی از سخت‌ترین مقاطع سال‌های اخیر ارائه خواهند کرد؛ مقطعی که ممکن است نه‌تنها برنامه فصل جدید لیگ برتر، بلکه ساختار اقتصادی فوتبال ایران را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

