صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با تابناک:

جایگزینی «ریال» با «دلار» در بنادر / تا زمانی که آسمان ارز کشور باز نشود، همین آش است و همین کاسه! + فیلم

اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفتگویی صریح و بی‌پرده، مدیریتِ پلیسی بازار را به چالش کشید. او با افشای طلب ۴ میلیارد یورویی فعالان اقتصادی از بانک مرکزی، هشدار داد که با بگیر و ببند و گذاشتن ناظر بالای سر هر کیلو کالا، شکم مردم سیر نمی‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۳۸۹۳
| |
9811 بازدید

جایگزینی «ریال» با «دلار» در بنادر / تا زمانی که آسمان ارز کشور باز نشود، همین آش است و همین کاسه! + فیلم

در حالی که سایه سنگین محاصره اقتصادی بر دوش ملت سنگینی می‌کند، بخش خصوصی با طلب ۴ میلیارد یورویی همچنان در صف اول تأمین کالاهای اساسی ایستاده است. اسحاق بندانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی اختصاصی با تابناک، از طرحی پرده برمی‌دارد که می‌تواند با جایگزینی «ریال» به جای «ارز» در بنادر، فشار را از روی منابع ارزی کشور بردارد؛ طرحی که شاید آخرین سنگر برای حفظ ثبات در بازار باشد.

اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در تشریح جزئیات نشست مشترک با مدیران اقتصادی کشور، از چالش‌های جدی تأمین کالا‌های اساسی و مطالبات انباشته بخش خصوصی پرده برداشت او درمورد جزییات این جلسه که با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان بنادر و دستیار ویژه رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد توضیحاتی داد که در ادامه می خوانید:

ایستادگی در محاصره؛ طلب ۴ میلیارد یورویی روی میز بانک مرکزی

اسحاق بندانی با تمجید از عملکرد فعالان اقتصادی در شرایط تحریم‌های ظالمانه گفت: بخش خصوصی علیرغم محاصره بی‌رحمانه اقتصادی، اجازه نداده است تأمین کالا‌های اساسی کشور متوقف شود این در حالی است که جامعه واردکنندگان بخش خصوصی، در حال حاضر نزدیک به ۴ میلیارد یورو طلب ارزی از بانک مرکزی دارد که بیش از یک سال از موعد پرداخت آن گذشته است.

او با اشاره به قول مساعد بانک مرکزی برای تعیین تکلیف این بدهی‌ها افزود: دکتر دارابی قول داد که زمان‌بندی مشخصی برای پرداخت این مطالبات معوق تعیین شود که این موضوع، خبری امیدوارکننده برای بازگشت نقدینگی به چرخه تأمین کالا است.

راهکار ابتکاری برای کاهش فشار ارزی: خرید ریالی کالا در بنادر

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از یک تصمیم راهبردی برای مدیریت امنیت غذایی خبر داد و گفت: مقرر شد بخشی از کالا‌هایی که در حال حاضر در بنادر موجود است و با قیمت‌های جهانی پایین‌تری خریداری شده، با استفاده از منابع ریالی توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شود. این اقدام فشار بر منابع ارزی کشور را به شدت کاهش می‌دهد.

تغییر آرایش بنادر و تسهیل واردات از مبادی شمالی

بندانی در بخش دیگری از سخنان خود به نوسازی زیرساخت‌های لجستیکی اشاره کرد و بیان داشت: وزارت جهاد کشاورزی متعهد شده است ثبت سفارش کالا‌های اساسی از مبادی شمالی کشور را بدون محدودیت و با سرعت بالا انجام دهد. همچنین سازمان بنادر و دریانوردی در حال تغییر آرایش و انتقال تجهیزات به بنادر مختلف است تا بتوانیم از مسیر‌های متنوع، کالا‌های مورد نیاز را بدون وقفه تأمین کنیم.

او با انتقاد از رویکرد‌های نظارتی صرف، تصریح کرد: با ابزار‌های پلیسی و بگیر و ببند نمی‌توان بازار را مدیریت کرد و تا زمانی که نوسانات نرخ ریال در برابر ارز‌های خارجی ادامه داشته باشد و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد حاکم نشود، وضعیت همین است که به همین جهت از بانک مرکزی می‌خواهیم به جای تمرکز بر متغیر‌های جزئی، بر ثبات نرخ ارز و اصلاح متغیر‌های اقتصاد کلان تمرکز کند؛ چرا که اگر برای هر کیلو کالا یک ناظر هم بگذاریم، تا ریشه اقتصادی حل نشود، مسئله پابرجاست.

بندانی در پایان با ارائه آماری از وضعیت بازار برنج، نسبت به کمبود عرضه هشدار داد و گفت: تولید داخلی برنج حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است، در حالی که نیاز واقعی کشور ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن تخمین زده می‌شود. برای جبران این فاصله ۱.۵ میلیون تنی، واردات یک ضرورت است و اگر به میزان کافی انجام نشود، فشار نهایی آن بر دوش مصرف‌کننده خواهد بود.

تعداد بازدید : 1153
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسحاق بندانی کمیسیون کشاورزی طلب ارزی بانک مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۱ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۲ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۳۰ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۲۶ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۰۷ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۱ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۷۷ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۲ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005lPZ
tabnak.ir/005lPZ