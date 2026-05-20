هدیه ترامپ برای احمد الشرع

احمد الشرع، رئیس جمهور انتقالی سوریه اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ادکلن‌های بیشتری از برند اختصاصی عطر خود را برای او فرستاده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ احمد الشرع در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس، تصویری از دو شیشه ادکلن «ویکتوری» (Victory) از نشان تجاری ترامپ به همراه یادداشتی منتشر کرده‌است که روی آن نوشته شده است: «احمد، همه دارند درباره عکسی که موقع دادن این ادکلن عالی به تو گرفتیم صحبت می‌کنند، اینها را فرستادم تا اگر تمام کرده‌ای، باز هم داشته باشی!»

رئیس جمهور انتقالی سوریه با انتشار عکسی از هدیه دریافتی و یادداشت ترامپ نوشت: «برخی از دیدار‌ها از خود اثری ماندگار به جا می‌گذارند؛ دیدار ما ظاهراً از خود بویی به یادگار گذاشته است. آقای رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، از سخاوتمندی شما و برای شارژ مجدد این هدیه ارزشمند سپاسگزارم. امیدوارم روح حاکم بر آن دیدار، همچنان به شکل‌گیری رابطه‌ای قوی‌تر میان سوریه و ایالات متحده ادامه دهد.»