نبض خبر
تصاویر دوربینهای تروریستها در لحظات حمله به مسلمانان آمریکا
دو تروریستهای نئونازی را که در مرکز اسلامی سن دیگو (ICSD) در کالیفرنیا انجام دادند، به صورت زنده پخش کردند. عاملان این حمله به یک تفنگ احتمالاً روگر مینی-14، یک تفنگ ساچمهای 12 گیج و یک تپانچه 9x19 میلیمتری کامپکت مسلح بودند. نوشتهها و برچسبهای نازیها به وضوح دیده میشود. در ویدیوی دوم لحظه کشته شدن یکی از تروریستها حین فرار و پشت فرمان خودرو ر میبینید. در این حمله تروریستها سه مسلمان از جمله نگهبان فداکار این مسجد را کشتند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱