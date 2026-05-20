رای اعضای کنست به انحلال آن
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ۱۱۰ عضو کنست با انحلال پارلمان صهیونیستی در قرائت مقدماتی موافقت کردند. این اقدام در بحبوحه تنشهای فزاینده در ائتلاف حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اشغالگر صورت گرفت. نکته قابل توجه، غیبت نتانیاهو و چند وزیر کلیدی دیگر از جمله اسرائیل کاتز، وزیر جنگ و ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی و آریه درعی، رئیس حزب شاس در این رأیگیری بود. این تحول همزمان با تشدید بحران مربوط به قانون معافیت حریدیها از خدمت سربازی رخ داده است.
پس از تصویب اولیه، طرح انحلال کنست برای بررسی بیشتر به کمیسیونهای مربوطه ارجاع داده خواهد شد تا مراحل قانونی قرائتهای اول، دوم و سوم را طی کند. بر اساس قانون این رژیم؛ انتخابات تنها ۹۰ روز پس از تصویب نهایی قانون انحلال برگزار خواهد شد. این فرآیند، اگرچه مسیری قانونی برای انتخابات زودهنگام را هموار میکند، اما نتانیاهو همچنان در تلاش است تا با مذاکره با احزاب حریدی، مانع از انحلال و برگزاری انتخابات پیش از موعد شود.
انحلال کنست با اجماع و غیبت نتانیاهو، نشاندهنده شکاف عمیق سیاسی بر سر زمان برگزاری انتخابات است. در حالی که نتانیاهو بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر اصلی (پایان اکتبر) اصرار دارد، برخی احزاب حریدی مانند دیگل هاتورا از طرحهای انحلال حمایت کرده و خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام در اوایل سپتامبر هستند. حزب شاس نیز تاریخ ۱۵ سپتامبر را مطرح کرده است، اما موضع نهایی آن همچنان نامشخص است و شبهاتی در مورد هماهنگی با نتانیاهو وجود دارد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که تنشها در ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو افزایش یافته و بحران قانون معافیت حریدیها از خدمت سربازی شدت گرفته است. علاوه بر موضوع انحلال، کنست پیش از رسیدن به مرحله نهایی انحلال، فرصت دارد تا لوایح بحثبرانگیز دیگری را نیز تصویب کند. از جمله این لوایح، طرح تفکیک وظایف مشاور قضایی کابینه و طرح اصلاح رسانه است که انتظار میرود در قرائتهای بعدی مورد بررسی قرار گیرند.
در این میان، برخی احزاب مانند دیگل هاتورا اعلام کردهاند که در چارچوب مواضع سیاسی خود و با توجه به فضای پرتنش پارلمانی، از لوایح مورد اشاره حمایت خواهند کرد. این حمایتها نشاندهنده پیچیدگی معادلات سیاسی و رقابتهای جناحی در کنست است.
طرحهای قانونی مختلفی در کنست در دست بررسی هستند. به عنوان مثال، طرحی که آخرین نسخه آن در اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شده و آخرین بحث رسمی آن در ژانویه صورت گرفته، برای تکمیل مراحل تصویب به جلسات بیشتری نیاز دارد. علاوه بر این، کمیسیونهای کنست قرار است در مورد طرح قانونی تمدید خدمت سربازی نیز بحث و تبادل نظر کنند. این مسائل نشاندهنده حجم بالای دستور کار پارلمان و اهمیت موضوعات در دست بررسی است.
پیشتر «یائیر لاپید»، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی خواستار انحلال کنست و برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
لاپید در شبکه «ایکس» نوشت: «با همکاری سایر جناحهای اپوزیسیون، اخیراً تمام لوایح پیشنهادی را از دستورکار کنست خارج کردهایم. در غیاب اکثریت، ائتلاف قادر به تصویب حتی قوانین خود نیست. این وضعیت یک کنستِ در حال فروپاشی است.»
وی تصریح کرد: «همانطور که این هفته ذکر کردم، کنست از کار افتاده است و ما روند انحلال آن را آغاز خواهیم کرد و در مسیر اصلاح اسرائیل گام برخواهیم داشت.»
دعوتهای اخیر احزاب «حریدی» برای انحلال کنست نشان میدهد که بحران با نتانیاهو شاید دیگر قابل مهار نباشد و تشدید آن احتمالاً فرایند تشکیل کابینه جدید پس از انتخابات را پیچیدهتر کند.